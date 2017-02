Jonker naar Wolfsburg: "Hopelijk gaat Bazoer weer spelen"

“Ik had niet verwacht dat de club bij hem zou uitkomen”, zegt Van der Leegte tegenover ELF Voetbal. “Hij heeft als hoofdtrainer niet echt naam gemaakt de afgelopen jaren, voornamelijk als assistent-trainer van verschillende trainers. Als hoofdtrainer ken ik hem alleen uit zijn tijd bij Willem II, maar daar heeft hij zich ook niet echt bewezen.”



“Er zit veel geld bij Wolfsburg. Ik had een grotere naam verwacht omdat het nu niet goed gaat met de club. Jonker heeft wel al eerder bij de club gezeten, dat is een voordeel. Hij kent de club en de club kent hem. Al was dat ook als assistent-trainer. Het is een aparte keuze, maar ik hoop dat het gaat werken en dat hij de club weer op het juiste spoor kan krijgen.”



Ook hoopt de oud-speler van onder andere PSV, FC Twente en ADO Den Haag op betere tijden voor Riechedly Bazoer. “Hij speelt nauwelijks, echt bizar. Hij dacht naar een grote club te gaan maar het is daar nu een zooitje. Ik was niet zo’n groot talent toen ik naar Wolfsburg ging en was 28, maar ik speelde wel. Iemand als Bazoer met zijn kwaliteiten hoort gewoon te spelen. Hopelijk gaat dat onder Jonker gebeuren, anders gaat echt zijn hele carrière naar de klote."