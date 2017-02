El Ahmadi kent ook defensief gezien een topseizoen

Karim El Ahmadi is bezig aan een ijzersterk seizoen in het shirt van Feyenoord. De middenvelder is de motor op het middenvelder van de Rotterdamse club. Ook de cijfers laten zien dat de Marokkaan lekker bezig is.

Wedstrijden Goals Assists Key-passes Seizoen 2014/15 30 2 1 34 Seizoen 2015/16 32 1 2 15 Seizoen 2016/17* 19 5 1 14

*Is nog bezig

Het kwam dit seizoen al eerder ter sprake rondom de vice-aanvoerder van Feyenoord: hij scoort opeens. In de afgelopen seizoenen kwam El Ahmadi niet verder dan één of twee doelpunten per seizoen. Zijn huidige seizoenstotaal staat inmiddels al op vijf. Opvallend is dat het aantal 'key-passes' (passes die een gevaarlijke aanval creëren) in zijn eerste seizoen na zijn terugkeer in Rotterdam het hoogste was. Hij moet nog even zijn best doen om ook dat aantal dit seizoen te verbeteren.

Wedstrijden Blocks Onderscheppingen Clearances Seizoen 2014/15 30 0 38 20 Seizoen 2015/16 32 5 46 25 Seizoen 2016/17* 19 3 44 20

Op defensief gebied kent El Ahmadi een topseizoen. Zijn verdedigende cijfers zijn nu, met nog tien wedstrijden op het programma, al beter of gelijk aan de cijfers van de voorgaande seizoenen. Omgerekend pleegt hij 2,3 onderscheppingen per wedstrijd, waar dat er in de afgelopen twee seizoenen 1,2 (2014/15) en 1,4 (2015/16) per wedstrijd waren.

Het verschil in verdedigend opzicht heeft ook te maken met de veranderende rol van El Ahmadi. In het seizoen 2014/15 vormde hij het defensieve blok op het middenveld met Jordy Clasie, die destijds de stofzuiger bij Feyenoord was. De huidige middenvelder van Southampton onderschepte in dat seizoen 70 ballen.