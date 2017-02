Video: Speler slaat bord uit handen vierde official en krijgt rood

Een opmerkelijk tafereel in Frankrijk. SC Bastia-middenvelder Yannick Cahuzac wordt gewisseld in de wedstrijd tegen Angers en gaat naar de kant. Wanneer de vierde official het bord met de rugnummers naar beneden haalt, raakt hij Cahuzac. De speler is boos en slaat het bord uit de handen van de vierde official, waarna hij een rode kaart krijgt.