'Karsdorp in beeld bij FC Barcelona'

Rick Karsdorp is net als Feyenoord bezig aan een sterk seizoen. De verdediger wordt dan ook wel eens aan een andere club gelinkt. Nu zou hij naar FC Barcelona kunnen verkassen.

De rechtsback heeft in De Kuip nog een contract tot en met 2020. Dat zou de Catalanen er niet van kunnen weerhouden om een bod uit te brengen op de voetballer. Arsenal zou eerder 6,5 miljoen hebben geboden op de 22-jarige speler.

Karsdorp zou bij FC Barcelona de vervanger moeten worden van Aleix Vidal, die onlangs zwaar geblesseerd raakte. Volgens El Mundo Deportivo is ook Héctor Bellerin van Arsenal in beeld. Die kwam in zijn jeugd al uit voor de Spaanse ploeg.