Tien momenten die ook schreeuwden om doellijntechnologie

1. Engeland - Duitsland 4-2 (1966)

Het meest legendarische moment waar doellijntechnologie een uitkomst was geweest. De WK-finale van 1966. Stand na 90 minuten 2-2. Hoofdrollen in de verlenging gingen naar Geoff Hurst en grensrechter Tofik Bahramov uit Azerbeidzjan. Doelpunt of niet? De treffer werd goedgekeurd, maar tot op de dag van vandaag is er onduidelijkheid. Wetenschappers van Oxford University meenden dat de bal niet geheel over de lijn was, terwijl Sky Sports met nieuwe technieken concludeerde dat de treffer wel terecht toegekend was.



2. Real Madrid - Ajax 0-2 (1995)

In Bernabéu kreeg Real Madrid alle hoeken van het veld te zien. Een oppermachtig Ajax won dankzij treffers van Patrick Kluivert en Jari Litmanen met 0-2. Maar eigenlijk maakte de Fin nóg een treffer. Een heerlijke vrije trap stuiterde via de onderkant van de lat achter de lijn, maar scheidsrechter Hellmut Krug liet doorspelen. Vanaf 2.40



3. Manchester United - Tottenham Hotspur 0-0 (2005)

Een heerlijke knal Pedro Mendes leek Tottenham Hotspur vlak voor tijd aan de zege te helpen op Old Trafford. Roy Carroll grabbelde, liet de bal achter de lijn stuiteren, maar kwam er mee weg. De 29-jarige scheidsrechter Mark Clattenburg en zijn assistenten lieten doorspelen en ontnamen Tottenham Hotspur twee punten. Vanaf 1.25



4. AZ - Ajax 4-2 (2005)

Een van de eerste wedstrijden van Louis van Gaal als coach van AZ was tegen zijn oude liefde Ajax. Speelronde 4 van het seizoen 2005/2006. Ajax kwam vroeg op voorsprong in de Alkmaarderhout, maar een uiterst dubieus doelpunt bracht AZ weer langszij. Na een ouderwetse scrimmage frommelde Shota Arveladze de bal tegen de onderkant van de lat en wees Roelof Luinge naar de middenstip. Vanaf 1.38



5. Portugal - Azerbeidzjan 3-0 (2006)

De mooiste niet goedgekeurde treffer in het rijtje staat op naam van Cristiano Ronaldo. In het EK-kwalificatieduel met Azerbeidzjan scoorde de superster met schitterende omhaal. Tot zijn grote ongeloof kende scheidsrechter Mark Halsey geen treffer toe. Uit de beelden bleek dat de bal de lijn ruim gepasseerd was.

6. Duitsland - Engeland 4-1 (2010)

Na 44 jaar nam Duitsland revanche voor de verloren WK-finale. Een afstandsknal van Frank Lampard stuiterde overduidelijk achter de doellijn en Engeland had recht op de gelijkmaker. De Uruguayaanse scheidsrechter Jorge Larrionda en zijn assistenten zagen het niet. De Engelsen kwamen niet meer terug in de wedstrijd en lagen uit het WK.



7. AC Milan - Juventus 2-0 (2012)

De titelstrijd in Italië was lange tijd een spannende race tussen Juventus en AC Milan. De Oude Dame trok uiteindelijk aan het langste eind, mede door eind februari de onderlinge confrontatie te winnen. Tussen de beide Juve-treffers door had AC Milan recht op een doelpunt. Sulley Muntari kopte raak uit een hoekschop van Urby Emanuelson, maar Gianluigi Buffon mocht doorspelen nadat hij de bal ruim achter de lijn weghaalde. Vanaf 1.15



8. Engeland - Oekraïne 1-0 (2012)

Met nota bene een official op de achterlijn ging het toch nog mis tijdens het EK van 2012. Tijdens het allesbeslissende laatste groepsduel haalde John Terry de bal duidelijk achter de doellijn weg. De arbitrage oordeelde anders en kende geen treffer toe. Gevolg? Engeland kwalificeerde zich voor de kwartfinale en voor Oekraïne zat het toernooi in eigen land erop.



9. Real Betis - FC Barcelona 1-1 (2017)

Dat FC Barcelona niet bovenaan staat in de Spaanse competitie, komt mede door puntverlies op bezoek bij Real Betis. Dat de Catalanen in Sevilla niet wonnen, heeft deels te maken met een blunder van scheidsrechter Alejandro Hernández. Tien minuten voor tijd haalde Aissa Mandi de bal ver achter de doellijn weg, maar het leverde Messi en consorten geen doelpunt op.



10. Legia Warschau - Ajax 0-0 (2017)

Het meest recente voorbeeld waarbij doellijntechnologie perfect was geweest. Davy Klaassen dacht Ajax aan een belangrijk uitdoelpunt te helpen, maar de official op de achterlijn kon onmogelijk zien dat de bal de doellijn gepasseerd was. Uiteindelijk klaarde Ajax de klus alsnog, door de return in de Amsterdam Arena met 1-0 te winnen. Vanaf 0.05