Neres is in passing foutloos bij Ajax

David Neres maakte afgelopen weekend zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. Wat valt te vertellen over zijn eerste optreden in het tenue van de Amsterdammers, tegen Heracles Almelo?

Schoten:

Als vleugelaanvaller worden van Neres voorzetten verwacht of schoten op doel. Tegen Heracles Almelo kregen de Amsterdammers voldoende kansen, maar geen enkele keer stond de Braziliaanse miljoenenaankoop in de twintig minuten die hij speelde aan het eindstation. Zijn aantal schoten blijft dan ook op nul staan. Neres heeft wél een keypasses achter zijn naam staan. Dat is een pass waaruit een kans ontstaat. Een voorzet gaf hij acht minuten voor tijd, maar deze kwam niet aan.

Passing:

Wat opvalt, is dat het aantal luchtduels, tackles, intercepties en overtredingen van Neres tegen Heracles Almelo op nul staat. Vaak koos hij voor een actie of een pass, die hij telkens erg goed uitvoerde. Of beter gezegd: perfect.

Neres gaf zeventien passes en die waren alle zeventien op maat. Meestal speelde hij de bal achteruit of opzij, slechts twee keer gaf durfde hij diep te spelen. Met zijn honderd procent passing was hij uiteraard de meest secure speler van Ajax. Davinson Sánchez en Jairo Riedewald kwamen met 96 procent wel in de buurt van dat percentage.

Dat het percentage succesvolle passes zo hoog ligt, is opvallend. De Braziliaanse journalist Paulo Freitas zei eerder nog tegen ELF Voetbal: "In de lucht is hij echter niet goed en zijn passing is niet slecht, maar kan nog verbeteren." Één zwaluw maakt alleen geen zomer en op basis van twintig minuten spelen kan je niet constateren dat Neres nou zo goed een bal naar zijn ploeggenoten kan spelen.

De eerste meters van Neres in een wedstrijd bij Ajax:







Estreia ❌❌❌ Een bericht gedeeld door David Neres (@davidneres) op26 Feb 2017 om 1:04 PST