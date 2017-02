Vandaag in de historie: Roda JC zorgt voor megastunt in San Siro

Het leek een onmogelijke opgave. In het eigen Parkstad Limburg Stadion verweerde Roda JC zich nog kranig, maar de sterren van AC Milan trokken een 0-1 zege over de streep. De return in San Siro zou een formaliteit worden. Het liep anders. Roda JC speelde ijzersterk en poetste de achterstand weg. Pas na strafschoppen moest de ploeg van Georges Leekens het hoofd buigen. Het wonder was zo dichtbij, maar het Europees avontuur van Roda kwam op 28 februari 2002 tóch ten einde.

Een sprookje. Dat was eigenlijk de volledige Europese campagne van Roda JC dat seizoen. Een jaar eerder eindigde de ploeg als vierde in de Eredivisie, op slechts twee punten van Ajax. Play-offs bestonden nog niet en dus mocht Roda JC zich in september 2001 melden in de eerste ronde van de UEFA Cup. Dat toernooi kende nog geen groepsfase; vanaf het begin speelden de ploegen knock-out. Fylkir Reykjavík bood Roda JC weinig tegenstand in de eerste ronde. Ook de tweede opponent, Maccabi Tel Aviv, was na de heenwedstrijd (4-1 zege) al verslagen.



De eerste zware confrontatie stond Roda JC te wachten in de derde ronde. De laatste horde voor Europese overwintering. Tegenstander: Girondins de Bordeaux. Een rake duikkopbal zorgde voor een 1-0 nederlaag in Frankrijk, waardoor Roda in eigen huis alle registers open moest trekken. Met succes. Na een rode kaart van Laurent Batlles bleek het Franse verzet gebroken. Huidige Roda-trainer Yannis Anastasiou miste bij 0-0 nog een strafschop, maar kopte de rebound zelf binnen. Garba Lawal tekende kort daarna voor de beslissing.



Gattuso, Kaladze, Pirlo

Tijdens de eerste drie rondes stond Roda JC telkens tegenover een iets sterkere tegenstander. Die trend zette zich voort in de achtste finales. Uit de koker kwam het AC Milan van Gennaro Gattuso, Kakha Kaladze en Andrea Pirlo. Kansloos, normaalgesproken. Maar Roda gaf niet op. Ook niet na de 0-1 nederlaag in eigen huis. In het machtige San Siro lukte het de Milanezen maar niet om af te rekenen met de Koempels.



Niet Gattuso, Kaladze of Pirlo stal op die 28e februari de show, maar Mark Luijpers uit het Zuid-Limburges dorpje Cadier en Keer, drieduizend inwoners. Zijn voortreffelijke uithaal liet doelman Abbiati volkomen kansloos. Verlengen. Met tien man, ook dat nog. Regilio Vrede pakte in een minuut tijd twee gele kaarten en maakte de opdracht nog maar wat moeilijker voor Roda JC. Maar de ploeg hield stand. Een strafschoppenserie moest de beslissing brengen. En daarin lukte het nét niet. Zeljko Kalac pakte pingels van Jose Mari en Kaladze, maar toch ging het mis. Tom Soetaers, Mark Luijpers, Eric van der Luer. De spanning was te groot. Het wonder van Milaan kreeg niet de bekroning die Limburg verdiende.