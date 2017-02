Vijf kanshebbers op een plek in voorselectie Oranje

Jan-Arie van der Heijden (Feyenoord)

Jeffrey Bruma heeft het zwaar bij VfL Wolfsburg, Virgil van Dijk is geblesseerd en Ron Vlaar sukkelt al lange tijd met kwetsuren. Ondertussen ontwikkelde Jan-Arie van der Heijden zich de afgelopen maanden tot een stabiele factor bij Feyenoord. Samen met Eric Botteghin en doelman Brad Jones vormt hij een ijzersterke defensie, die in de Eredivisie pas dertien keer gepasseerd werd. Daarbij valt Van der Heijden ook op door zijn aanvallende kwaliteiten. Het leverde hem in Rotterdam al de bijnaam ‘Jan-Scharie’ op. Een plek in de voorselectie van het Nederlands elftal is niet ondenkbaar. Concurrenten voor de positie links in het centrum van de Oranje-verdediging zijn Bruno Martins Indi en Nick Viergever, terwijl ook Daley Blind er uit de voeten kan.



Sergio Padt (FC Groningen)

Tijdens zijn beginperiode bij FC Groningen waren er twijfels. Is Sergio Padt wel goed genoeg als eerste doelman in de Euroborg? De bedenkingen zijn verdwenen. Padt groeide uit tot een stabiele factor in het hoge noorden en mag inmiddels hopen op een plekje in de voorselectie van Oranje. Dat heeft er vooral mee te maken dat de Nederlandse doelmannen het massaal laten afweten dit seizoen. Michel Vorm, Maarten Stekelenburg en Jasper Cillissen zitten in het buitenland op de bank. Kenneth Vermeer maakt het seizoen af als tweede doelman, Tim Krul verkeert in de slechtste vorm van zijn carrière, Robbin Ruiter en Marco Bizot zitten in de lappenmand. Na Jeroen Zoet blijven er maar weinig Nederlandse keepers over. Erwin Mulder, Nick Marsman, Mickey van der Hart? Dan maakt Padt toch meer aanspraak op een oproep.



Nathan Aké (Chelsea)

De teller staat voor Nathan Aké inmiddels op 22 interlands. Voor Jong Oranje, welteverstaan. De Hagenaar maakte in de Premier League dusdanig veel indruk bij Watford en Bournemouth, dat manager José Mourinho hem in de winterstop terughaalde naar Chelsea. Daar koersen Aké en zijn ploeggenoten rechtstreeks af op het kampioenschap. Ook de FA Cup, het toernooi waarin de verdediger kan rekenen op meer speelminuten, is nog een optie. Aké heeft op de linksbackpositie wel te maken met flinke concurrentie.



Ridgeciano Haps (AZ)

Een van die concurrenten is Ridgeciano Haps. De 23-jarige back maakt in Alkmaar indruk met rushes over de linkerflank. Door zijn goede spel staat zijn naam inmiddels op lijstjes bij clubs uit binnen- en buitenland. Een oproep voor het Nederlands elftal behoort tot de mogelijkheden, al is de concurrentie op de linksbackpositie zogezegd fors. Daley Blind, Jetro Willems, Patrick van Aanholt, Terence Kongolo en Erik Pieters zijn de meest reële opties voor bondscoach Danny Blind, die ook de ontwikkeling van Daley Sinkgraven nauwlettend in de gaten zal houden.



Giovanni Troupée (FC Utrecht)

Je hebt het idee dat deze man al jarenlang in de Eredivisie meedraait. Zo volwassen speelt Giovanni Troupée op de rechtsbackpositie bij FC Utrecht. Toch is deze speler nog altijd maar 18 (!) jaar. Zoals een moderne back betaamt houdt de jonge Amsterdammer er van om mee op te stomen. Dat zorgt ervoor dat hij regelmatig in scoringspositie komt en zodoende trof hij al vier keer doel. Enkel Nacer Barazite, Richairo Živković en Sébastien Haller scoorden bij FC Utrecht vaker. Voor een oproep voor Oranje is het misschien nog wat vroeg, mede vanwege geduchte concurrentie. Rick Karsdorp en Joel Veltman draaien een sterk seizoen, terwijl Daryl Janmaat weer regelmatig een basisplaats heeft in de Premier League. Ook Joshua Brenet kan op de rechtsbackpositie uit de voeten.



Heb jij aanvullingen? Welke spelers verdienen voor het eerst een kans in de voorselectie? Laat het weten in een reactie!