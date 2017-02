Even voorstellen: wie is Leicester-trainer Craig Shakespeare?

Paspoort van Craig Robert Shakespeare:

Geboren: 26 oktober 1963

Geboorteplaats: Birmingham

Lengte: 178 cm

Actieve carrière: 1981 - 2000

Speelde voor: Walsall, Sheffield Wednesday, West Bromwich Albion, Grimsby Town, Scunthorpe United, Telford United, Hednesford Town.

Trainerscarrière: West Bromwich, Leicester City (assistent), Hull City (assistent), Leicester City (assistent).



De voetballer Shakespeare beschikt over een minder imponerend CV dan zijn gelijknamige toneelschrijver uit de zestiende eeuw. Slechts zeventien duels speelde de aanvallende middenvelder op het hoogste Engelse niveau, tijdens zijn verblijf bij Sheffield Wednesday (1989-1990). Daarvoor al kende hij zijn mooiste jaren. Met Walsall promoveerde hij in 1988 naar de Second Division, destijds het tweede niveau in Engeland. Vier jaar eerder beleefde Shakespeare daar het hoogtepunt van zijn carrière. In de derde ronde van de League Cup sleepte Walsall er een 2-2 uit tegen Chelsea. Pas in de return op Stamford Bridge trokken The Blues alsnog aan het langste eind.



Shakespeare speelde door tot zijn 36e, toen hij in afsloot bij amateurclubs Telford United en Hednesford Town. Zijn trainerscarrière stond op dat moment nog in de kinderschoenen. Bij West Bromwich Albion werkte hij aanvankelijk in de jeugdopleiding, om in 2006 het reserveteam onder zijn hoede te nemen. Toen hoofdtrainer Bryan Robson en diens assistent Nigel Pearson in oktober van dat jaar vertrokken, maakte Shakespeare eenmalig zijn opwachting als hoofdtrainer. Onder zijn hoede won West Bromwich, uitkomend in de Championship, met 2-0 van Crystal Palace.



Het zou ruim tien jaar duren voordat Shakespeare, afgelopen maandag dus, opnieuw als eindverantwoordelijke op de bank zat. Bij Leicester City, de club waar vanaf 2008 actief is als assistent-manager. Met uitzondering van het seizoen 2010/2011, toen hij die functie bekleedde bij Hull City. Inmiddels heeft Shakespeare aangegeven dat hij graag het seizoen wil afmaken als eindverantwoordelijke bij Leicester. De kans is in ieder geval groot dat hij de enige beschikbare kandidaat is met een winpercentage van 100% over zijn gehele carrière als hoofdtrainer…