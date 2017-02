Wat gebeurt er met 'man van Wolfsburg' Ton Lokhoff?

“ Het was voor Bazoer ook iets makkelijker geweest om in een geoliede machine te stappen.”

Tijd om dit jaar carnaval te vieren in Kielegat (Breda) heeft Lokhoff (57) niet. "Daarvoor is het nu veel te hectisch bij de club. Ik geniet nu op afstand mee door de foto's van mijn familie en vrienden. Ik haal de schade nog wel in, haha", vertelt de oud-speler van onder meer NAC, PSV en Feyenoord tegen ELF Voetbal. "Er is de afgelopen dagen veel gebeurd in Wolfsburg."



Na de competitiewedstrijd tegen Werder Bremen (1-2 verlies) besloot de clubleiding van Die Wölfe om trainer Valérien Ismaël te ontslaan. De Fransman was in oktober de opvolger van de ontslagen Dieter Hecking. Onder Ismaël werden de resultaten van Wolfsburg niet veel beter. Lokhoff zag het aan, als assistent-trainer die de veldtrainingen leidde.



Jonker

Die rol gaat veranderen voor Lokhoff, na de komst van Jonker. "Ik ga deze week met de club zitten om te praten over een andere functie binnen Wolfsburg. Ik heb een contract tot 2018 als assistent en die verbintenis respecteren ze, hebben ze aangegeven. Andries neemt zijn eigen assistenten mee: Freddie Ljungberg, die bij Arsenal heeft gespeeld, en nog een Duitser, Uwe Speidel. Ik zit voortaan niet meer op de bank, maar wat mijn rol wel wordt is even afwachten."



"Ze hebben gezegd dat ik kan blijven als 'een man van de club', zo noemden ze mij. Ze zijn ook erg tevreden over mijn werk. Ik blijf relaxed. Zoals altijd. Ik was wel verrast door de komst van Andries. Maar bij de club weten ze wie ze in huis hebben gehaald. Andries was hier al twee jaar assistent-trainer. Ik ken hem alleen van een paar keer handen schudden. Hopelijk kan Andries de boel op de rit krijgen."



"We verloren vrijdag van Werder Bremen, het was eigenlijk onze beste wedstrijd van het seizoen. Eigenlijk hadden we met 6-2 moeten winnen, maar dit seizoen loopt het allemaal iets anders dan verwacht. Die thuisnederlaag was blijkbaar de druppel voor de clubleiding en daarna besloten ze om te stoppen met Ismaël. Wij hoopten samen de club in een rustig vaarwater te krijgen, maar het wordt in de laatste wedstrijden echt overleven. De degradatiestreep blijft akelig dichtbij. En dat mag natuurlijk niet voor zo'n grote club", aldus Lokhoff.



Bazoer

Bij het duel met Bremen zaten de Nederlanders Jeffrey Bruma en Riechedly Bazoer op de bank bij Wolfsburg. "Jeffrey was niet honderd procent fit, maar hij is normaal basisspeler. Hij komt wel weer terug. Voor Riechedly is het nog steeds wennen aan een nieuwe omgeving. Iedereen ziet en weet dat hij een hele begaafde voetballer is. Maar de Bundesliga is een stapje hoger dan de Eredivisie. Het kost tijd om je draai te vinden. Alles gaat hier iets sneller en meer op kracht."



"Ik heb ook een paar keer met Riechedly gesproken. Hij heeft ons vertrouwen en krijgt de tijd om een hele belangrijke speler te worden. Hij is ook pas twintig jaar en we hebben meer goede spelers op het middenveld. De concurrentie is groot. Riechedly komt er wel, maar moet even geduld hebben. Het was voor hem ook iets makkelijker geweest om in een geoliede machine te stappen. Hopelijk keer de rust snel terug in Wolfsburg. Daarin wil ik mijn steentje bijdragen."