Amin Younes onder de loep: de cijfers achter een doelpuntendroogte

De frustratie druipt al maandenlang van zijn gezicht. Telkens als de camera's inzoomen op het hoofd van Amin Younes kijkt hij verbitterd. Weer geen doelpunt. Dat de kleine Duitser van Ajax moeite heeft met scoren is inmiddels wel bekend, maar hoe presteert hij verder? We leggen zijn prestaties langs de meetlat, zijn eigen meetlat.

Marc Overmars nam de schouderklopjes vorig seizoen dankbaar in ontvangst. Met Amin Younes had de rond die tijd veel bekritiseerde directeur spelerszaken een gouden slag geslagen. Een buitenspeler die diversiteit toevoegde aan het voorspelbare Ajax-spel, een type-Hazard zei Frank de Boer, die ook tegen een teruggetrokken tegenstander ruimte kon creëren. Wat ook hielp: negen doelpunten.



Van onvoorspelbaarheid is inmiddels geen sprake meer, van doelpunten net zo min. Pas één keer liet Younes dit seizoen het net bollen in de Eredivisie, in de slotfase van het bezoek aan Roda JC op 5 februari (0-2). Een buitenspeler die graag binnendoor steekt met een doelpuntenprobleem: geen beste combinatie. Op voorzetten hoeft Kasper Dolberg immers nauwelijks te rekenen. Toch is Younes ook zonder doelpunten wel degelijk van waarde voor de grootste uitdagers van koploper Feyenoord, zo wijzen de statistieken uit.







2015/16 2016/17 Doelpunten per wedstrijd 0,30 0,05 Schoten per wedstrijd 1,63 2,33 Schotnauwkeurigheid 62% 42% Schoten binnen 16 per wedstrijd 1,30 1,71 Schoten buiten 16 per wedstrijd 0,33 0,62 Assists 0,19 0,19 Gecreëerde kansen per wedstrijd 1,37 1,62 Sleutelpasses per wedstrijd 1,19 1,43 Passes per wedstrijd 23,63 29,38 Voorwaartse passes per wedstrijd 11,22 13,05 Zij- of achterwaartse passes per wedstrijd 12,30 16,24 Gewonnen duels 48,53% 51,92

Zijn improductiviteit daargelaten presteert Younes op bijna alle fronten namelijk beter dan tijdens zijn eerste voetbaljaargang in Amsterdamse dienst. Hij creëert meer kansen, bedient ploeggenoten vaker, maar heeft de pech dat dit niet is af te lezen aan zijn assisttotaal. Vaker dan vorig seizoen wordt Younes' voorbereidend werk niet afgerond.



Volhardend

Wat verder opvalt: Younes laat het er niet bij zitten. Doelpuntenprobleem of niet, veel vaker dan vorig seizoen neemt hij het vijandelijke doel onder vuur. 2,33 schoten per wedstrijd nu, tegenover 1,63 schoten per wedstrijd de vorige voetbaljaargang. Bijna twee keer zo vaak als vorig seizoen probeert hij het van buiten het strafschopgebied (0,62 tegenover 0,33). En zoomen de camera's weer in op die blik van ongeloof en frustratie die we inmiddels gewend zijn.