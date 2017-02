Radja Nainggolan: de nieuwe rol van een ninja

We spraken hem begin juni in Brussel, tijdens de generale repetitie van België in aanloop naar het EK. Hij was een van de weinige Rode Duivels die de moeite namen om de verzamelde media te woord te staan. Eén voor één liepen ze voorbij. Jan Vertonghen, Dries Mertens, Thomas Vermaelen; hun blik strak gericht op de uitgang van de mixed zone. Nainggolan niet. Verstopt in een zwart broekpak en een zwarte muts over zijn peroxide blonde hanenkam nam hij uitgebreid de tijd om onze vragen te beantwoorden.



Kevin Strootman was een buitengewoon belangrijke kracht voor het team, zo vertelde hij ons. Een genot om naast te spelen. Dat geldt andersom minstens zo zeer. Afgelopen zondag nog zag Strootman zijn middenveldmaat twee keer scoren op bezoek bij Internazionale: 1-3. Donderdagavond wacht de volgende belangrijke ontmoeting, met stadsgenoot en aartsrivaal SS Lazio voor de Coppa Italia.



Nieuwe rol



Zo beleefd en warmhartig hij is naast het veld, zo genadeloos hard speelt hij binnen de lijnen. Maar Nainggolan kan meer dan alleen hard tackelen. De laatste jaren drukt hij steeds nadrukkelijker zijn stempel op het aanvallende aspect van het spel. Mede dankzij trainer Luciano Spalletti, die zijn sleutelspeler de ruimte geeft om zijn kwaliteiten optimaal te benutten. De Nainggolan van 2017 schittert vaker aan bal (24ste in het klassement van schotel op doel in de Serie A) dan zonder bal (1,6 tackles en 1 interceptie per wedstrijd, dat is buiten de top 100 in de Serie A).



Spalletti was verbaasd dat België Nainggolan op het EK vooral gebruikte als controlerende middenvelder. “Je kunt zijn kwaliteiten beter benutten”, zei hij toen. “Als hij hoger speelt, zoals bij ons, kan hij meer zijn stempel drukken op het spel. Dan zet hij druk op de verdediging en vervolgens ook nog eens op het middenveld van de tegenstander. Radja kan op alle posities spelen, maar om zijn maximale rendement te halen moet hij ruimte hebben. Het is gemakkelijker voor hem als hij zijn zuivere instinct mag volgen.”



Dat instinct leverde hem de bijnaam Il Ninja op, nog eens bekrachtigd door zijn zwarte verschijning in Brussel. Spalletti: “Radja overvalt je. Je denkt dat hij niet gevaarlijk is, dat je buiten zijn bereik bent, maar dan maakt hij ineens een sprong van vijf meter en zit hij bovenop je. Radja verplicht de tegenstander ertoe slecht te spelen.”



Moderne middenvelder



Nainggolan beantwoordt aan de eisen die in het moderne voetbal gesteld worden aan een middenvelder. Het druk zetten is zijn specialiteit. Tegenstanders krijgen geen moment rust. Zeker de tegenstanders in hemelsblauwe shirts die hij woensdagavond zal treffen.