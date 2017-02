Goed nieuws voor NLDs voetbal: financiële ziekenboeg stroomt leeg

De voetbalbond meldt dinsdagmiddag dat het aantal clubs in de zorgwekkende categorie 1 van de licentiecommissie is afgenomen. Vijf clubs hangt het zwaard van Damocles nog boven het hoofd. Tijdens het laatste meetmoment van de licentiecommissie, in augustus 2016, waren dat er nog acht.



FC Den Bosch, NEC en FC Twente hebben in hun jaarstukken van 2015/16 en prognosecijfers van 2016/17 voldoende aangetoond aan de beterende hand te zijn. Alle drie de clubs zijn gepromoveerd naar categorie 2, waar de clubs die als voldoende zijn beoordeeld worden ingedeeld. Ajax, AZ, SC Cambuur, Excelsior, Feyenoord, Go Ahead Eagles, FC Groningen, sc Heerenveen, PSV en Willem II scoren het best: zij vormen categorie 3.



Voor De Graafschap, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk, Roda JC en VVV-Venlo is er nog werk aan de winkel. Zij zijn ingedeeld in categorie 1 en staan derhalve onder toezicht van de licentiecommissie. Middels een plan van aanpak moeten zij aantonen hoe de club gezond gemaakt moet worden. Indien hiervan afgeweken wordt kan de licentiecommissie daar consequenties aan verbinden, oplopend van een waarschuwing, tot puntenaftrek en zelfs intrekking van de licentie.





