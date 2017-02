De opvallende conclusies van een bizarre transferperiode

Competitie Uitgaven in miljoenen Inkomsten in miljoenen Balans in miljoenen Chinese Super League 389,66 125,95 -263,71 Premier League 259,09 281,32 22,27 Ligue 1 157,80 42,90 -114,90 Bundesliga 102,16 80,15 -22,01 Serie A 97,93 93,00 -4,93 Championship 74,33 66,84 -7,50 China League 1 46,25 58,10 11,85

Cijfers via transfermarkt.nl

- China gedraagt zich als een voetbalgrootmacht die zijn gelijke niet kent

Wat transferuitgaven betreft ís die gelijke er ook niet. Tijdens de winterse transferperiode, die voor China dinsdagmiddag ten einde kwam, gaven alle Chinese clubs uit de hoogste competitie gezamenlijk 389,66 uit aan nieuwe spelers. Daar kan zelfs de Premier League een puntje aan zuigen (259,09 miljoen).



- Zelfs de kleine Chinese clubs trekken de portemonnee

Niet alleen in de hoogste divisie van China vliegen de yuan over de toonbalk. Ook op het tweede niveau kijken ze niet op een miljoentje meer of minder. Ter illustratie: de Eredivisie staat met 14,05 miljoen aan uitgaven op de zestiende plek, negen plaatsen lager dan het tweede niveau van China.



- Nederland houdt in de winter de hand op de knip

Van de 14,05 miljoen die in Nederland aan transfers werden besteed, zijn er twaalf miljoen afkomstig van Ajax. Zonder de aankoop van David Neres was Nederland op de 33ste plek geëindigd, kort achter Polen en net vóór Egypte.



- De Premier League is gezonder dan we dachten

Als we de afgelopen transferperiode als uitgangspunt nemen tenminste. Want deze winter kwamen er meer transfermiljoenen binnen in de hoogste Engelse divisie dan eruit gingen. Met dank aan China. De Premier League is de enige van de zes biggest spenders met een positieve transferbalans.



- Het was een dure winter voor de Ligue 1

Investeerders maken ook in Frankrijk de dienst uit. Dat moet ook wel, willen de clubs een gezamenlijk gat van 114,90 miljoen euro kunnen dichten. Tegenover de riante uitgaven van 157,80 miljoen stonden slechts 42,90 miljoen aan inkomsten.