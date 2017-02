'Koeman ziet Rooney graag naar Everton komen'

"Naar mijn mening is hij een van de spelers die Everton sterker kan maken dan we op dit moment zijn. Het gaat er nu om wat de speler wil, wat United wil", zegt Koeman in gesprek met Sky Sports. "Wij zijn niet betrokken bij dat project, maar iedere speler waarvan wij denken dat hij Everton sterker maakt, is welkom."

Rooney, 31 jaar inmiddels, is nog niet echt op schot voor Manchester United. Hij kwam zeventien duels in actie en maakte pas twee doelpunten. Hij heeft maar liefst 462,5 minuut nodig om het net te vinden. Dat was in het verleden wel anders.

Afgelopen seizoen maakte hij nog acht doelpunten. In de jaargang daarvoor kwam hij tot zeventien treffers, in 2012/'13 bleef de teller steken op twaalf, in 2011/'12 maakte hij 27 goals. Rooney voetbalde in het verleden ook al bij Everton. Dat was van 2002 tot en met 2004.