Phantomgoals, zoals Feyenoord-PSV, maar anders

Het doelpunt van Jan-Arie van der Heijden tegen PSV - of eigenlijk de treffer van Jeroen Zoet - dreunt nog na in voetballend Nederland. Dankzij doellijntechnologie bleek dat de bal over de lijn is geweest.

Naast de discussie 'is de bal over de lijn of niet' kun je de discussie 'is de bal wel in het net geweest' voeren. Zo'n phantomgoal is mooi meegenomen, behalve als je hem zelf tegen krijgt...

Stefan Kießling vond er zelf ook niets aan dat hij op 18 oktober 2013 één van zijn meest vreemde doelpunten ooit maakte. De aanvaller van Bayer Leverkusen kopte in de wedstrijd tegen Hoffenheim naast, maar zag de bal via het zijnet in het doelnet belandden. De arbiter promoveerde de inzet tot treffer. "In de herhaling heb ik duidelijk gezien dat het geen doelpunt was", zei de voetballer na afloop.

"Tijdens de wedstrijd zag ik niet precies of de bal erin was gegaan of niet. Op de een of andere manier lag hij erin. Dat heb ik de scheidsrechter ook gezegd. Het spijt me voor alle sportfans ... Het is niet leuk om zo te winnen. Eerlijkheid is belangrijk in sport, voor ons bij de club en voor mij persoonlijk."

Het doelpunt van Thomas Helmer van Bayern München tegen Nurnberg hoort ook thuis in de categorie phantomgoals. De verdediger werkte de bal in de wedstrijd in het seizoen 1993/'94 naast het doel van de keeper en hielp de doelman overeind. Tot zijn grote verbazing en tot frustratie van alles en iedereen van Nurnberg keurde arbiter Hans-Jachim Osmers de goal goed. De Duitse bond vond de beslissing van de scheidsrechter zo dubieus dat de wedstrijd - die eindigde in 2-1 - over werd gespeeld. Dat mocht voor Nurnberg uiteindelijk niet baten, want het werd maar liefst 5-0.

Dan is er ook nog de treffer van Paddy Connolly van Dundee United. Hij scoorde op 13 februari 1993 tegen Partick Thistle op curieuze wijze. Het net had nog een houder, die moest voorkomen dat het er af zou glijden. De aanvaller schoot de bal binnen, maar het ding ketste terug het veld in. Scheidsrechter Les Mottram wilde door laten spelen, maar moest uiteindelijk erkennen dat Connolly gescoord had. Naar aanleiding van het doelpunt van Connoly besloot de FIFA dat staanders in een net niet meer toegestaan zouden worden.

Video vanaf 1.16

De laatste naam die niet mag ontbreken in dit overzicht is die van Abdi Noor. De voetballer van het Onder 18-team van Cardiff City scoorde tegen Birmingham City. De tegenstander beweerde dat de inzet van de tiener naast het doel was gevlogen. De thuisploeg dacht daar anders over en zette de videobeelden op stil. Wat bleek: de bal is daadwerkelijk in het net geweest.

Denk jij daar anders over? Oordeel zelf!