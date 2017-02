Autsch! Boete voor selfie met Depay?

De voetbalsupporter betrad twee weken geleden in zijn enthousiasme het veld. Hij wilde na het duel tussen Olympique Lyon en Dijon koste wat kost een foto met de twee voetballers. Lyon daagt hem nu voor de rechter, omdat de club het niet accepteert dat fans het speelveld betreden. Daar staat een boete en/of stadionverbod op.





WTF: Lyon are suing a 15-year old boy after he took an on-pitch selfie with Alexandre Lacazette & Memphis Depay.



Football has gone mad. pic.twitter.com/dALldsk02F