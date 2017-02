Throwback: Huntelaar en Heitinga belangrijk voor Ajax

Edgar Davids, Klaas-Jan Huntelaar, Wesley Sneijder, Jaap Stam.. Ajax had tien jaar geleden de beschikking over een aantal namen van formaat. De Amsterdammers maakten doelpunt na doelpunt en wonnen wedstrijd na wedstrijd. Op 28 februari 2007 moest Willem II er in de kwartfinale van de KNVB Beker met 0-2 aan geloven.

Urby Emanuelson begon verrassend in de basis. De linksback kwam terug van een blessure en was twijfelachtig voor het duel met de Tilburgers. Hij werd op de dag zelf nog getest en kon uiteindelijk toch meedoen. Zdenek Grygera had drie dagen eerder zijn rentree gemaakt. Trainer Henk ten Cate liet ook de Tsjech starten. Jaap Stam haalde de rust niet. De al niet fitte aanvoerder werd voortijdig vervangen.

Grygera toonde direct zijn waarde voor Ajax. Hij liet zich in verdedigend opzicht niet kisten. Na een kwartier spelen gaf hij de bal voor, waarna Huntelaar de score opende. De Amsterdammers kregen voor rust meerdere kansen om de score uit te breiden, maar slaagden daar niet in. In de tweede helft werden ze slordiger. Keeper Maarten Stekelenburg moest ook een paar keer in actie komen om de Willem II'ers af te stoppen.

Het werd nog wel 0-2. John Heitinga stond op de goede plek nadat Huntelaar op doel had geschoten. Trainer Ten Cate zei na het duel dat hij vooral blij was dat de hoofdstedelingen ten koste van de Tricolores de halve finale van de KNVB Beker hadden bereikt. "Mooi was het niet", had ook hij geconstateerd. "Wel succesvol."

Dat laatste was Ajax ook in de rest van het toernooi. In de halve finale was RKC Waalwijk de tegenstander. Het werd 3-1. Wesley Sneijder, Gabri en Nicolai Mitea scoorden. John Heitinga werkte een bal in eigen doel, maar dat kon de ploeg van Ten Cate niet meer deren. In de finale moest Ajax met AZ uitmaken wie de beker in de wacht zou slepen. Het duel werd een echte bekerkraker. Nadat het 1-1 werd, moesten strafschoppen een winnaar aanwijzen. Iedereen scoorde, op Ryan Donk na. Hij zag zijn strafschop gekeerd worden. Edgar Davids benutte vervolgens de winnende penalty.