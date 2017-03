Roma voert boventoon in Romeinse derby

Vanavond staat de eerste wedstrijd tussen Lazio en AS Roma in de halve finale van de Italiaanse beker op het programma. De altijd beladen derby is een affiche om van de smullen. Hoe verliepen de laatste edities van de Romeinse tweestrijd? De laatste vijf jaar aan Romeinse derby's.

2016/17

Lazio-AS Roma 1-2

In de eerdere editie van de derby dit seizoen was er een belangrijke rol weggelegd voor Kevin Strootman. De Nederlander maakte namelijk na een blunder in de Lazio-defensie de openingstreffer. Uiteindelijk zou het 0-2 worden. Zoals een goede derby betaamt, werd er ook in deze editie iemand van het veld gestuurd. Danilo Cataldi, invaller bij Lazio, moest voortijdig naar de kant.

2015/16

AS Roma-Lazio 2-0

Lazio-AS Roma 1-4

Ook het jaar ervoor kreeg Lazio tot twee keer toe klop, waarbij vooral de 1-4 in eigen huis pijn deed. Weliswaar liep AS Roma door treffers van Alessandro Florenzi en Diego Perotti in de laatste minuten pas uit, maar het geeft aan dat Lazio de laatste jaren vaak de onderliggende partij was. Wesley Hoedt was in deze wedstrijd overigens degene die de bijna traditionele rode kaart kreeg, want de ex-verdediger van AZ kreeg twee keer geel.

2014/15

AS Roma-Lazio 2-2

Lazio-AS Roma 1-2

Het kernmoment van de Romeinse derby in dit jaar was natuurlijk de selfie die Francesco Totti maakte met de fans van Roma na zijn gelijkmaker in de thuiswedstrijd. Ook die wedstrijd was er een belangrijke rol weggelegd voor Kevin Strootman, de middenvelder gaf de voorzet op de aansluitingstreffer van Totti. In de uitwedstijd was het wederom Roma dat lachend het veld afstapte, want een goal in de slotfase van Mapou Yanga-Mbiwa bleek genoeg op de drie punten veilig te stellen.

2013/14

AS Roma-Lazio 2-0

Lazio-AS Roma 0-0

In 2013 kende AS Roma een uitstekende start van het seizoen, want in de eerste tien speelrondes kreeg Roma slechts één goal tegen en verspeelde het geen punten. In die zegereeks viel ook de wedstrijd tegen Lazio. Doelpuntenmakers waren toen Federico Balzaretti en Adam Ljajic. Ook deze editie werd niet met 22 man afgesloten, want Lazio-verdediger Andre Dias kreeg rood.

2012/13

Lazio-AS Roma 3-2

AS Roma-Lazio 1-1

Bekerfinale: AS Roma-Lazio 0-1

Wat een doelpunt in een Romeinse derby kan betekenen zal vooral Senad Lulic goed kunnen uitleggen. De Bosnische verdediger was de grote man van de bekerfinale tussen AS Roma en Lazio. Voor de Lazio-fans zal Lulic daarom altijd een held blijven. 2012/13 was het laatste jaar dat Lazio zijn rivaal afschudde, want in de competitie eindigde de wedstrijd in een gelijkspel en een 3-2 zege voor de blauwen, mede doordat op en top Romein Daniele de Rossi rood pakte. De bekerfinale betekent ook meteen de laatste zege van Lazio.

Afgelopen weekend sprak ELF Voetbal met Roma-spelers Thomas Vermaelen en Kevin Strootman. De Belg: "De derby's zijn overal in de wereld beladen, maar met de passie van de Italianen wordt het woensdag helemaal een speciale wedstrijd."