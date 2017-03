Sparta-Vitesse: voor beide clubs lonkt unieke bekerfinale

Hij kampt momenteel met een hamstringblessure en zal dan ook niet spelen vanavond, maar de gedachten van David Mendes da Silva zullen de afgelopen dagen ongetwijfeld nog eens zijn teruggegaan naar het seizoen 2003/04. Het was de laatste keer dat de club uit Rotterdam de halve finale van de beker haalde. Toen speelde Sparta in de Jupiler League en was FC Utrecht de tegenstander. Bijna lukte het door te dringen tot de finale, maar penalty's bleken een te grote sta in de weg. Evgeny Levchenko, Ricky van den Bergh en Edwin van Bueren faalden vanaf elf meter.

De halve finale van toen was een knotsgekke wedstrijd, die bij menig Sparta-fan nog in zijn geheugen staat gegrift. Sparta leek door goals van Danny Koevermans (2) en Ricky van den Bergh lange tijd de beste papieren te hebben voor de bekerfinale, maar in de slotfase van de verlenging was het Joost Broerse die toch nog een penaltyserie afdwong. De pot deed de gemoederen onder de fans hoog oplopen, want het was de befaamde wedstrijd waar Sparta-supporter en tv-persoonlijkheid Hugo Borst zijn gram ging halen bij Pieter Vink, nadat de scheidsrechter geen rood gaf aan Utrecht-keeper René Ponk. Vanavond kan die uitschakeling ruim twaalf jaar na dato uitgegumd worden. Het zou voor het eerst in 21 jaar zijn dat Sparta de tocht naar De Kuip mag maken voor de finale van de beker.

Sparta heeft de halve finale dit seizoen absoluut niet cadeau gekregen, want de Rotterdammers hebben enkel tegen profclubs gespeeld. Ze versloegen achtereenvolgens FC Dordrecht, PSV, Heracles Almelo en FC Volendam.

Wedstrijden beker dit seizoen:

Sparta-FC Dordrecht 3-1

Sparta-PSV 3-1

Heracles Almelo-Sparta 0-3

FC Volendam-Sparta 1-1 winst na strafschoppen

Doelpuntenmakers in de beker: Zakaria El Azzouzi (4), Thomas Verhaar (2), Loris Brogno, Bart Vriends, Mart Dijkstra, Eigen Doelpunt

Geblesseerden: David Mendes da Silva en Bart Vriends

Vitesse:

Het is geen gelukkig huwelijk: Vitesse en bekervoetbal. Aan het eind van het vorig decennium werden ze onder meer uitgeschakeld door FC Eindhoven en de amateurs van FC Lienden. Twee jaar geleden imponeerde Vitesse met een 0-4 overwinning bij Ajax in de achtste finale van de beker. Het leek een uitermate geschikt moment om door te stoten tot ver in de bekerstrijd, maar ware het niet dat in de volgende ronde de latere winnaar FC Groningen ruim te sterk was. Zo reikten de Arnhemmers wel vaker tot de kwartfinale, maar de volgende stap was telkens te ver.

In 2001 schopte Vitesse het voor het laatst tot de halve finale. Mahamadou Zongo, Victor Sikora en Matthew Amoah waren de namen van toen. De latere winnaar, FC Twente, bleek echter het eindstation. Net als bij Sparta waren het stafschoppen die hen de das omdeed. Huidig hoofdscouting van Vitesse, Marc van Hintum, was toentertijd de schlemiel door de beslissende strafschop te missen. Daadwerkelijk strijden voor de KNVB-beker is al helemaal lang geleden, want in 1990 speelde de Arnhemmers voor het laatst de finale.

In tegenstelling tot Sparta kende Vitesse een niet al te lastige weg naar de halve finale. Enkel in de kwartfinale tegen Feyenoord werd het echt getest.

Wedstrijden beker dit seizoen:

ASV De Dijk-Vitesse 2-7

Vitesse-RKC 4-1

Vitesse-Jodan Boys 4-0

Vitesse-Feyenoord 2-0

Doelpuntenmakers:

Adnane Tighadouini (4), Lewis Baker (3), Milot Rashica (2), Ricky van Wolfswinkel, Arshak Koryan, Kelvin Leerdam, Yuning Zhang, Marvelous Nakamba, Nathan & Guram Kashia

Geblesseerden: Maikel van der Werff, Eloy Room (twijfelachtig)