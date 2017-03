Het ballenmeisje: Helen Flanagan

In de Schotse Premier League is het laatste restje spanning alweer verdwenen. Celtic voert de ranglijst aan met een voorsprong van liefst 24 punten op eerste achtervolger Aberdeen. Een mooie reden om de mooiste spelersvrouw van de regerend en aankomend kampioen in de schijnwerpers te zetten. Deze keer is ons ballenmeisje... Helen Flanagan.

De 26-jarige blondine is de vriendin van Scott Sinclair, de spits van Celtic die al veertien keer trefzeker was voor de groen-witte formatie. Eerder speelde de 27-jarige aanvaller voor onder meer Chelsea, Manchester City, West Bromwich Albion, Swansea City, Birmingham City en nog een serie clubs. In 2009 sloeg hij Helen Joyce Gabriel Flanagan aan de haak als vriendin.



De actrice was toen al bekend vanwege haar rol in Coronation Street, de langstlopende Engelse soap die op televisie is te zien. Daar verscheen ze als tienjarig kindsterretje voor het eerst als Rosie Webster. Flanagan is geboren in Bury, Greater Manchester. Als kind ging ze naar de Westholme School in Blackburn, Lancashire. Maar ze wist toen al dat ze als ster op de rode loper wilde lopen. Naast het acteercarrière, die ze al op prille leeftijd ontplooide, droomde ze van een toekomst als model.



Al genereerde ze veruit haar grootste succes als actrice. In 2006 werd ze al genomineerd voor de Best Dramatic Performance voor een jonge acteur of actrice op de Britse Soap Awards. Ze verloor de verkiezing van Ellis Hollins uit Hollyoaks. In 2007 werd ze op dezelfde verkiezingen genomineerd voor de Villain of the Year. De Award was deze keer echter voor Jack P. Shepherd, die ook in Coronation Street speelt. In 2010 debuteerde Flanagan op het witte doek, in A Knights Tale. Dat was een spin-off van de tv-serie. Ook nu bekleedde ze de rol van Rosie Webster.



In 2011 kreeg ze zelfs haar eigen spin-off Coronation Street, getiteld Just Rosie. Daarin was te zien hoe haar karakter een modellencarrière probeert op te bouwen in Londen. In oktober 2011 maakte ze bekend dat ze de serie in februari 2012 zou verlaten. Officieel omdat ze de voorkeur gaf aan andere interesses.





In november nam Flanagan deel aan de twaalfde serie van I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! Ze werd zevende van de twaalf deelnemende celebrity's. In september 2013 was ze ook te zien in Celebrity Super Spa, een reality televisieprogramma dat werd opgenomen in Liverpool Salon op Channel 5. Ook figureerde ze in hetzelfde jaar in de muziekvideo Gorgeous Baby van The Neo-Kalashnikovs.



In januari 2014 was ze ook te zien in de episode van Celebrity Wedding Planner naast Hugo Taylor op Channel 5. Een halfjaar later speelde ze de rol van verpleegster Kirsty Brompton in de episode van Holby City. En in oktober 2016 kondigde ze verrassend aan dat ze terugkeert in Coronation Street. Opnieuw als Rosie. De eerste afleveringen werden afgelopen maand uitgezonden.



Ook op andere gebieden viel Flanagan de nodige aandacht ten deel. Zo werd ze verkozen tot meest attractieve Britse celebrity in de 2013 FHM 100 Sexiest Woman. Op 10 september 2013 poseerde ze topless als Page 3 Girl in The Sun. Op dat moment had ze juist de moeilijkste periode uit haar leven afgesloten. Ze maakte bekend te lijden aan depressies en angstaanvallen. Ze vertelde ook al langere tijd medicatie te gebruiken om haar ADHD en bipolaire stoornissen onder controle te houden.



Gelukkig kon Flanagan in december 2014 ook leuk nieuws onthullen. Ze was in verwachting. Op 29 juni 2015 kwam dochter Matilda Jessica Sinclair ter wereld. Moeder en dochter maken het goed sindsdien. Nu vriend Scott ook veelvuldig scoort, zit Helen weer volledig goed in het leven. Woensdag om 18.30 uur (Nederlandse tijd) is het weer zover. Schakel over naar ITV. Dan is ze weer te zien in Coronation Street.