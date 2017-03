'Telstar-vrienden' hopen op bekerstunt met Cambuur tegen AZ

De 'vrienden van Telstar' Tarik Tissoudali en Stefano Lilipaly werden afgelopen zomer gescheiden toen de eerstgenoemde het avontuur aanging bij het Franse Le Havre. Een half jaar later zijn ze alweer herenigd. In Leeuwarden bij sc Cambuur. Met die ploeg staat het duo donderdagavond tegenover AZ in de halve finale van de KNVB-Beker; een duel dat ze eerder ook samen speelden.

“ Ajax en FC Utrecht zijn al aan de beurt geweest, laat AZ maar komen.”

"Je kan enorm met Tarik lachen", begint Lilipaly over zijn ploeggenoot die naast hem is aangeschoven in het Cambuurstadion tegenover ELF Voetbal. "Vandaag helemaal. Hij heeft het wedstrijdje afronden verloren, dus hij moet straks kibbeling halen hier om de hoek bij de viskraam voor de andere spelers. We waren met z'n vijven, Martijn Barto, Jameiro Monteiro, de keeper en wij. Voor hen moet hij betalen. Al zijn we allemaal al aan de beurt geweest."

Tissoudali kan zijn nederlaag in het afwerkspelletje hebben. Hij lacht. Het plezier dat hij bij La Havre, waar de nieuwe trainer het niet in hem zag zitten, was verloren, heeft hij teruggevonden in Friesland. Want met plezier voetballen in een omgeving waar niemand je verstaat, is best moeilijk. "Stefano heeft me wel tips gegeven", vertelt Tissoudali over zijn maat. "Bij Telstar reden we altijd samen naar de club. We spraken veel. Ook toen ik in Frankrijk zat, hadden we contact. Stefano gaf me het advies om meer taallessen te nemen. Hij heeft namelijk in Japan gespeeld, dus hij weet hoe het werkt in het buitenland. Hij leerde me beter omgaan met teleurstellingen. Ik praat en lach graag, maar als niemand Engels spreekt, is dat moeilijk."



In Leeuwarden kan Tissoudali (r) weet vaak met Lilipaly (l) lachen.

Samenwerking

Bij Telstar waren ze dus al vaak samen. Ook in Leeuwarden trekt het duo veel op. Niet alleen buiten het veld. Lilipaly: "Binnen de lijnen begrijpen we elkaar goed. Er kan makkelijk wat ontstaan tussen ons. Als Tissou komt, kan ik ruimte maken. Die samenwerking is lekker. De ene keer passt hij naar mij, de andere keer schiet 'ie op doel. Als hij scoort, mag hij natuurlijk schieten", lacht Lilipaly. In de gezamenlijke periode bij Telstar vond de buitenspeler bijzonder vaak het doel.

Tissoudali maakte ooit één doelpunt uit een pass van Lilipaly. Zonder lang na te denken weten ze in welke wedstrijd dat was. "Met Telstar tegen Jong Ajax-thuis (4-2), een van de mooiste doelpunten van het seizoen", weet Lilipaly. Zijn collega: "Ik kreeg de pass van Stefano, nam hem achter mijn standbeen aan en schoot hem in de verre hoek. Een mooie goal. Maar lang bij die goals blijven hangen doe ik niet. Er komen nieuwe momenten waar je het moet laten zien."



Tissoudali en Lilipaly juichend in het shirt van Telstar.

Nouri

Toch kreeg Ajacied Abdelhak Nouri, die bij het belofteteam van Ajax meespeelde, de goal nog wel even te horen. Tissoudali: "Ik voetbalde met zijn broer op een pleintje bij mij in de buurt. Daar kwamen heel veel spelers om te voetballen. Op een gegeven moment Appie ook. Zo kwam ik in contact met hem en dat contact hebben we gehouden."

Net als Tissoudali weet ook Lilipaly hoe belangrijk het voetballen op de pleintjes is geweest. Beide jongens zijn opgegroeid in Amsterdam-West. Lilipaly: "Je speelt altijd met de bal aan de voet. Tegen oudere jongens. Fysiek het duel aangaan heeft geen zin. Maar je wilde je wél laten zien. Dus moest je iets anders bedenken met de bal. Daar werd je als voetballer beter van." Tissoudali knikt. "Je leert er gierig zijn. Je wilt absoluut niet verliezen en doet er alles aan om te winnen. En je leert er makkelijk een mannetje passeren."

Doelpuntenregen

Over naar hét gesprek van de dag in Leeuwarden en omgeving: de bekerwedstrijd tegen AZ. Een jaar eerder stonden de heren met Telstar óók in de beker tegen de ploeg uit Alkmaar. Ze hielden lang stand, maar verloren wel: 0-1. "Dat was een moeilijke wedstrijd", herinnert Tissoudali. "We speelden ook nog thuis, nu spelen we uit. Het wordt een lastig duel, maar als we het lang dichthouden, valt er wat te halen. Het wordt geen doelpuntenregen, maar we wachten onze kans af. En de mogelijkheden die we krijgen, moeten hangen."

Lilipaly knikt. "Het is een cliché, maar wel waar: het is en blijft een bekerwedstrijd. En we hebben gewoon een ploeg met veel kwaliteit. Met Jong FC Utrecht heb ik ooit de beker gewonnen voor jong-ploegen. Een geweldige ervaring. Daarom is het een droom om in De Kuip te staan. We zijn zo dichtbij. Nu is de kans daar." En lachend: "Ajax en FC Utrecht zijn al aan de beurt geweest, laat AZ maar komen."



Het duo juichend na hun eerste wedstrijd in het shirt van sc Cambuur: de kwartfinale tegen FC Utrecht.

Dromen

Een droom. Lilipaly was met Indonesië eerder al dichtbij het winnen van een grote prijs. Die droom staat voorlopig nog open. De droom van de bekerwinst met Cambuur hoopt hij dus dit seizoen te vervullen. En dan is er nog de wens om in de Eredivisie te spelen. "Natuurlijk kan en moet ik nog veel leren, maar ik zou niet misstaan in de Eredivisie. Sterker nog: Cambuur zou niet misstaan in de Eredivisie. We praten er vaak over. Cambuur hoort namelijk thuis op het hoogste niveau. Niet voor niets heb ik voor 2,5 jaar getekend. Ik wil samen met de club die stap maken."

Tissoudali hoopt ook van promotie naar de Eredivisie. "Maar ik moet in de zomer wel terug naar La Havre. En afhankelijk hoe het in Frankrijk gaat, moet ik dan kiezen over mijn toekomst." Zijn grote droom is echter niet het spelen in de Eredivisie, maar het spelen in het rode shirt van Marokko. "Daarom ben ik naar Frankrijk gegaan. Daar kom je eerder in beeld voor Marokko, in Nederland moet je echt bij Ajax, PSV of Feyenoord spelen. Voor Marokko spelen is mijn grote droom." Of hij net als Lilipaly uitgroeit tot een grote volksheld van Marokko, valt nog te bezien. Maar als hij zijn debuut ooit maakt, gaat hij zijn Telstar-vriend in elk geval achterna.