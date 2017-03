'Hodgson wordt nieuwe manager Leicester City'

De voormalig bondscoach van Engeland heeft vrijdag, de dag na het ontslag van Claudio Ranieri, al een gesprek gehad met de clubleiding van de regerend landskampioen. Dat meldt de Daily Mail. In juni 2016 legde Hodgson na de vroege uitschakeling van Engeland op het EK zijn functie neer, maar zou nu wel weer toe zijn aan een nieuwe trainersklus.



Leicester-eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha is op zoek naar een ervaren manager en de 69-jarige Engelsman zou perfect in dat plaatje passen. Het gesprek tussen beide partijen zou vrijdag in Londen hebben plaatsgevonden. Voor de komende dagen en weken staan er vervolggesprekken gepland.



Voorlopig staat assistent Craig Shakespeare voor de groep. Onder leiding van de interim-coach werd maandagavond met 3-1 gewonnen van Liverpool, waardoor Leicester niet langer onder de degradatiestreep staat.