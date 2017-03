Vergoossen: "PSV heeft geen grote schoonmaak nodig"

Vergoossen leidde PSV in 2008 als hoofdtrainer naar de landstitel en had graag gezien dat Phillip Cocu dat kunstje voor de derde opeenvolgende keer herhaalde. En het was meer dan alleen hoop. "Voorafgaand aan het seizoen had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren. Sterker, ik zag PSV als dé favoriet voor de landstitel", vertelt hij aan ELF Voetbal.



Waar het precies misging durft Vergoossen niet met zekerheid te stellen. Wel heeft hij een vermoeden. "Ik heb Phillip een keer horen zeggen dat zijn team voor de winterstop te veel punten verspeeld heeft aan remises. Als je kampioen wil worden mag je bij clubs als Willem II en Roda JC geen punten laten liggen. Daar heeft Cocu gelijk in. Maar daarachter zit natuurlijk een oorzaak. Het was geen incident, maar een serie van wedstrijden waarin PSV ondermaats presteerde. Tegen Roda JC in december (0-0, red.) was de wil van Roda om niet te verliezen groter dan de wil van PSV om te winnen. Dat is iets mentaals. Ze willen vaak maar niet over dat dode punt heen komen."



Dragende krachten

Uitgerekend de spelers van wie verwacht werd dat ze het team konden aanvoeren gaven niet thuis, zag ook Vergoossen. "Luuk de Jong presteert duidelijk minder. Willems presteert duidelijk minder. En Guardado en Locadia waren lange tijd niet inzetbaar en zijn daarna ook niet meteen op hun oude niveau. Narsingh zocht naar zijn vorm. Dat zijn niet de minste spelers. Dat geeft wel aan met wat voor complex probleem Cocu te maken heeft. Als er één of twee uit vorm zijn kun je dat opvangen. Maar dit is een veel groter, complexer probleem."







Doorselecteren

De oplossing voor dat probleem: doorselecteren. "Ik vind dat je dat altijd moet doen. Ook als de prestaties goed zijn. Als Feyenoord dit seizoen kampioen wordt en in de zomer niet doorselecteert, dan krijgen ze volgend seizoen met hetzelfde euvel te maken als PSV nu. VVV-Venlo is een heel goed voorbeeld van hoe het wél moet. Dankzij doorselecteren draait die club al drie jaar stabiel in de top van de Jupiler League. Ieder jaar worden ze een stukje beter, een stukje gretiger. De jongens die erbij komen zijn beter dan de jongens die weggaan. Wil je als topclub in de top blijven, dan zul je dat ieder jaar moeten doen. Dat is juist het voordeel van een topclub. Alle andere clubs hebben niet het geld om ieder jaar te investeren, de topclubs wél."



Werk aan de winkel dus voor Marcel Brands. Wel adviseert Vergoossen de technisch manager van PSV niet te hard van stapel te lopen. "Na zo'n seizoen ben je geneigd te kiezen voor een grote schoonmaak, maar over het algemeen ben ik daar geen voorstander van. Gefaseerd vernieuwen is beter. Een grote schoonmaak is in het geval van PSV ook helemaal niet nodig, vind ik. Het verschil tussen het huidige niveau en een hoger niveau is niet heel groot."







"Ik ben ervan overtuigd dat Brands de juiste persoon is om PSV erbovenop te helpen. Dat heeft hij in het verleden vaak genoeg aangetoond. Hij heeft er genoeg kennis en ervaring voor. Marcel heeft aangetoond dat hij vanuit een duidelijke visie iets kan neerzetten. Het is belangrijk dat hij niet afwijkt van die visie. Bij Ajax zijn ze niet bang meer om grote bedragen uit te geven, maar ik vind dat alle clubs zichzelf moeten blijven. Bij de transfer van Ziyech bijvoorbeeld zat er bij Ajax niet echt een strategie achter. Eerst zou hij niet komen, toen ineens wel. PSV moet gewoon zichzelf blijven, dan komt het wel goed. Dat is Brands wel toevertrouwd."