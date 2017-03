Hoe Héctor Moreno over de muur van Trump denkt

“ Mocht die muur van Donald Trump er komen, dan wordt het een grote bende.”

In de nieuwe editie van ELF Voetbal Magazine een uitgebreid interview met Moreno, onder meer over de politieke onrust in zijn vaderland. Toen Donald Trump in november het podium betrad in het New York Hilton-hotel en de vuist balde om zijn verrassende overwinning te vieren, was Moreno in the land of the free. In voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen de VS, die vier dagen later op de planning stond.



Wat was je eerste gedachte toen je Trump zag winnen?

"De hele campagne heeft hij de Mexicaanse bevolking gedemoniseerd. Zijn belangrijkste punt was die muur. Al die negativiteit tegen Mexico, daar hou ik niet van. Ik hou van mijn land. De Mexicaanse immigranten in de VS zijn gewone werkers. Ze hebben bewezen dat ze hard werken. Ze gaan daarheen omdat ze in Mexico geen kans krijgen om te werken en geven de VS zoveel terug. Ze zijn nederig, hardwerkend, en maken de VS rijker. Ook in culturele zin."



Maak je je zorgen om die muur?

"Ik moet nog maar zien hoe Trump die muur gaat bouwen. Ik hoop dat het nooit zover komt. Mocht het wel gebeuren, dan wordt het een grote bende."



Hoe was de sfeer in het stadion in die wedstrijd kort nadat Trump verkozen was?

"Het voelde raar. Maar die wedstrijd was echt geweldig. Voorafgaand aan de wedstrijd maakten we een groepsfoto met de Amerikaanse ploeg. Om en om, zij aan zij. We schudden elkaar de hand en gingen naast elkaar staan. Daarmee lieten we zien dat niets ons scheidt. Geen muur, niets. Goede buren moeten goed zijn voor elkaar. Vanaf beide kanten. Het was geweldig om zo'n gebaar te maken. Het was maar een voetbalwedstrijd, maar betekende enorm veel voor alle Mexicaanse immigranten in de Verenigde Staten."



En dan winnen jullie ook nog.

"Ja, al vijftien jaar verloren we iedere WK-kwalificatiewedstrijd in de VS met 2-0. De supporters zingen dat ook altijd op de tribunes: Dos A Cero. Die laatste wedstrijd leek wel gescript. We wonen met 1-2. Alsof het zo moest zijn. Als we in de VS spelen kiezen ze altijd Columbus als locatie omdat daar geen Mexicanen wonen. Als we in Los Angeles zouden spelen, zouden wij een thuiswedstrijd spelen. zeventigduizend Mexicanen, tienduizend Amerikanen. Nu waren de Mexicanen op twee handen te tellen. Dat het daar in de winter altijd koud is, is voor hen een extra bonus. Nu we daar eindelijk gewonnen hebben kunnen ze op zoek naar een nieuwe locatie, haha."



Wat maakte die overwinning los in Mexico?

"Het was een groot ding. Zoals ik eerder al zei, een voetbalwedstrijd, maar ook veel meer dan dat. De social media ontploften. Het was een geweldig gevoel om mensen zoveel plezier te bezorgen door alleen een wedstrijd te winnen."



