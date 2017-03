Vriendinnetje Neymar zet bloemetjes buiten tijdens carnaval

Als de kat van huis is, dan... vult U hem maar aan. Neymar had afgelopen week door het volle programma van FC Barcelona geen tijd om carnaval te vieren.

Daardoor moest vriendinnetje Bruna Marquezine alleen op pad. Het Braziliaanse fotomodel dompelde zich wel onder in het feestgedruis van Rio de Janeiro. Dat deed ze niet onopgemerkt. In een niets verhullend pakje verscheen in de straten van de Braziliaanse hoofdstad.



Zo te zien had ze het in ieder geval naar haar zin.





@sampaio_carol seu bloco foi lindo, uma delicia! PARABÉNS! Thanks @antonioschuback @meunamoradostyle pela ajuda no look lindo pro bloco! AMEI! Você arrasa! #blocodafavorita Een bericht gedeeld door Bruna Marquezine (@brumarquezine) op 25 Feb 2017 om 4:23 PST