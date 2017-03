Of 'sniper' Kongolo zijn vizier verstelt, weet alleen God

“ Wat de volgende stap wordt weet ik niet. Dat is aan God. Ik wil eerst sowieso de landstitel winnen.”

Kongolo vertelt in een uitgebreid interview met ELF Voetbal Magazine dat hij basketbalsterren uit de NBA als inspiratiebronnen ziet, nog meer dan andere voetballers. Al noemt hij Sergio Ramos en Pepe als verdedigers aan wie hij zich graag spiegelt. Meedogenloze verdedigers. Geen spelers tegen wie spitsen een makkelijke wedstrijd hebben.



Kongolo noemt ze destroyers, verdedigers die alles en iedereen meenemen in een tackle. "Zelf ben ik meer een sniper. Ik zet precies gerichte tackles in, op de bal. Daar ben ik best goed in. Ik word Het Been genoemd, omdat ik lange benen heb waarmee ik goed kan tackelen. Maar ik kan nog sterker worden als verdediger. Waarin? Ja, dat ga ik niet verklappen. Je weet nooit welke tegenstander meeleest."



Het grote doel

Hij speelde al meer dan honderd wedstrijden voor Feyenoord, sinds zijn debuut op 4 april 2012, in De Kuip tegen Excelsior. Negen minuten liet Ronald Koeman Kongolo meedoen. Inmiddels zijn we bijna vijf jaar later. De selectie van Feyenoord ziet er totaal anders uit, maar Kongolo, Tonny Vilhena en Miquel Nelom zijn er nog steeds. Na de KNVB Beker van vorig seizoen ook samen de landstitel veroveren zou mooi zijn, vindt Kongolo. Maar er is nog een lange weg te gaan, richting De Coolsingel.



"We kijken van week tot week. Dat is ook beter voor de focus. De kracht van het team is dat we elkaar niet gek maken of laten maken. Wij zijn ontspannen en lachen ook veel met elkaar. We hebben een gezellige groep. We zijn een eenheid. Niemand is groter dan het team. Wanneer we serieus moeten zijn, zijn we dat ook. Er hangt een positieve sfeer in de groep. Wat mijn rol daarin is? Ik hou af en toe van een dolletje."



"Ik ben niet iemand die altijd maar op de voorgrond treed. Ik kan ook wat terughoudend zijn in een nieuwe omgeving. Maar Feyenoord voelt voor mij zo vertrouwd. Ik loop hier al zo lang rond. Ik kwam hier als jochie van acht, tijdens de talentendagen, voor het eerst. Toen speelde ik bij VV Hillesluis. Ik werd toegelaten tot de jeugdopleiding van Feyenoord en heb vanuit daar de stap naar het eerste elftal gemaakt. Wat de volgende stap wordt weet ik niet. Dat is aan God. Ik wil eerst sowieso de landstitel winnen. Dat kan dit seizoen. Of deze sniper daarna zijn vizier verstelt? Haha. Wie weet. We zien wel wat de zomer brengt."



