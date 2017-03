VVV met twee Venlose broers op weg naar de Eredivisie

VVV-Venlo staat fier bovenaan in de Jupiler League . De titel lonkt. Twee rasechte Venlose broers spelen een belangrijke rol in het succes van de Limburgse club. Delano van Crooij als nauwelijks te passeren keeper en Vito van Crooij als scorende rechtsbuiten. Over twee fanatieke broers, opgegroeid in De Koel.

“ Ik ben nog nooit kampioen geworden. Het zou prachtig zijn als het nu lukt.”

Voor de nieuwste ELF Voetbal Magazine gingen wij op bezoek bij de familie Van Crooij in Venlo. De twee broers van 25 en 21 jaar spelen een belangrijke rol in het succes van VVV-Venlo. Bij de start van het seizoen leek de familietrots nog door jongste telg Vito hooggehouden te worden. Delano begon het seizoen als reservedoelman.



"Ik mocht wel keepen in de KNVB Beker. Daarin wonnen we uit bij NAC Breda met 0-2 en verloren we nipt bij PEC Zwolle, met 2-1. In beide wedstrijden keepte ik aardig. Na Zwolle vertelde de trainer dat het team me nodig had", aldus Delano.



Vito opereert het liefst als rechtsbuiten. "Vorig seizoen begon ik nog op de linkerkant. Nadat Mitchel Paulissen in de winterstop werd gehuurd, verhuisde ik naar rechts. Dit seizoen is dat gebleven. Maar ik ben geen rechtsbuiten die voorzetten geeft. Ik moet het meer hebben van de één-tegen-één. Ik krijg ook de vrijheid om veel naar binnen te trekken. Zo maak ik mijn meeste goals. Voor een tegenstander is dat lastig te verdedigen."

Naar De Markt

Ze zouden straks maar al te graag op het bordes van het stadhuis van Venlo worden gehuldigd. Onder een heerlijk lentezonnetje met duizenden supporters op De Markt. In 2009, bij de vorige titel van de geel-zwarte trots, stonden de twee broers toe te kijken. "Ik trainde toen al af en toe mee", vertelt Delano.

"Pas die zomer kwam ik definitief bij de selectie als derde man achter Dennis Gentenaar en Kevin Begois. Ik zat een keer of tien, twaalf op de bank. Ik heb dat seizoen enorm veel geleerd, maar kreeg na dat Eredivisiejaar geen contract aangeboden. VVV-Venlo haalde een Duitser (Robin Udegbe, red.). Samen moesten we in de voorbereiding uitvechten wie tweede doelman werd. Ik had geen zin om me opnieuw te bewijzen. Bij de club wisten ze wat ik kon."

Vito: "Ik ben nog nooit kampioen geworden. Het zou prachtig zijn als het nu lukt." Voor Delano zou het al zijn vierde titel in de afgelopen zeven jaar betekenen. "Maar daar krijg je nooit genoeg van, haha."



Lees het volledige verhaal met de broers Van Crooij in de nieuwe editie van ELF Voetbal Magazine. Daarin ook aandacht voor Andre Onana, Terence Kongolo, Héctor Moreno, Sergio Ramos. Antonio Conte, Martin Ödegaard, William Troost-Ekong, Guus Til, Joey Veerman en Peter Hyballa. De nieuwe ELF Voetbal Magazine ligt vanaf nu in de winkels en is online verkrijgbaar via www.magzine.nu!