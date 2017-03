William Troost-Ekong: anoniem in Gent, Bieber in Nigeria

“ Ik was verantwoordelijk voor de schoenen van Ledley King, Younès Kaboul en Michael Dawson. Echte toppers in die tijd.”

In de nieuwste editie van ELF Voetbal Magazine een uitgebreid interview met Troost-Ekong, die in Nederland voor FC Groningen en FC Dordrecht speelde. De zoon van een Nigeriaanse vader en een Nederlandse moeder vertelt over hoe hij als tiener naar een Londense kostschool en voor Fulham ging spelen. Al snel kwam Troost-Ekong op de radar kwam van Engelse topclubs.



Poetsen

Liverpool, Manchester City en Tottenham Hotspur toonden interesse. "Bij Liverpool ben ik nog wel gaan kijken, maar bij City hoefde dat al niet meer. Ik had namelijk al gekozen voor Tottenham Hotspur. Die club deed er alles aan om me aan te trekken. Ze vlogen mijn moeder naar Londen om te praten en wilden zelfs naar Nigeria vliegen om mijn vader op te zoeken. Toen was ik er vrij snel uit. Ze kwamen naar mijn school om te regelen dat ik een dag in de week vrij zou krijgen om met oudere jongens te trainen en iedere dag werd ik met een taxi opgehaald."



Toch was het niet alleen maar luxe bij Spurs. "Als jeugdspelers moesten we de schoenen poetsen van de spelers van het eerste elftal. Iedereen moest dat, mijn teamgenoot Harry Kane bijvoorbeeld ook. Ik was verantwoordelijk voor de schoenen van Ledley King, Younès Kaboul en Michael Dawson. Echte toppers in die tijd. Schoenen poetsen ging mij wel goed af, dankzij die kostschool. Dacht ik er eindelijk vanaf te zijn... haha."



"In het begin vond ik het ook mooi om te doen, maar naar verloop van tijd werd het vervelend. Want je mocht iedere dag pas naar huis als je de schoenen gepoetst in hun kastjes had gezet. Als het niet goed genoeg was kreeg je dat te horen van de materiaalman. Met kerst kreeg je weleens een envelopje van de speler wiens schoenen jij had gepoetst. Als bedankje", aldus de verdediger.





Nigeria

Nu is Troost-Ekong international van Nigeria, zijn vaderland. In zijn woonplaats Gent kan hij rustig over straat, maar in Nigeria is dat niet mogelijk. Troost-Ekong is een ster bij The Super Eagles. "Ik hoef bijvoorbeeld nooit bij de douane te wachten en mijn paspoort te laten zien. Ik kan zo doorlopen. Tot aan de auto worden mijn tassen gedragen. Iedereen kent me daar inmiddels wel, na negen interlands en de Olympische Spelen. Ik zie er wat anders uit dan anderen in het team."



"Het is een bizar gevoel dat 140 miljoen Nigerianen me kennen. Als ik daar ben moet ik nadenken over zaken als veiligheid. Met de nationale ploeg worden we opgesloten in een hotel, à la Justin Bieber. Het is een heel ander leven. Je voelt je een celebrity. En zodra ik dan in het vliegtuig naar Europa stap is alles weer back to normal. "



