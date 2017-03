Het beste Nederlandse interlandloze elftal

Het is altijd afwachten welke spelers voor het eerst bij Oranje zitten. Om ons heen kijkend kan Blind nog vele spelers selecteren, die nog nooit een interland hebben bestreden. Een mooie aanleiding om het beste Nederlands elftal van spelers zonder interland te maken.



1. Robbin Ruiter

25 maart 1987, FC Utrecht



Zijn oom Jan Ruiter kwam tot één interland. Neefje Robbin wacht nog altijd op zijn debuut. In de zomer van 2012 tekende hij een vierjarig contract bij FC Utrecht. Ruiter groeide onomstoten uit tot eerste doelman in de Domstad. Hij stond al in de belangstelling van diverse clubs, maar vertrekt hoogstwaarschijnlijk transfervrij uit Utrecht. Op dit moment herstelt hij nog van een gebroken sleutelbeen en hersenschudding, overgehouden aan zijn akelige valpartij in het duel met Feyenoord eind november.



2. Hans Hateboer

9 januari 1994, Atalanta Bergamo (Italië)





Het betekende met recht een van de meest verrassende transfers van de winterse transferwindow. Hans Hateboer die FC Groningen verruilde voor Atalanta Bergamo. De Noord-Italiaanse club bivakkeert nu op een verrassende vierde plaats in de Serie A! Hateboer, die zeven interlands afwerkte voor Jong Oranje, moet zijn debuut nog maken. Iets dat op korte termijn zeker zal gebeuren. Oranje is een mooie volgende stap.



4. Jan-Arie van der Heijden

3 maart 1988, Feyenoord



Misschien wel de verrassing binnen het team van Feyenoord dit seizoen. Vooraf werd nog gevreesd voor zijn basisplaats, maar Jan-Scharie is onomstreden. En bovendien belangrijk! Zijn weergaloze assist op Jens Toornstra tegen FC Groningen op 12 februari ging de boeken in. Oranje en de landstitel met Feyenoord zijn twee mooie doelen.



5. Nathan Aké

18 februari 1995, Chelsea (Engeland)



De Hagenaar begon het seizoen op huurbasis bij Bournemouth. In de winterstop haalde Chelsea hem echter terug. Een bijzondere daad van de Engelse grootmacht, die busladingen spelers onder contract heeft staan. Aké speelt regelmatig en laat zien klaar te zijn voor de absolute top. Nu ook voor Oranje?



6. Jeremiah St. Juste

19 oktober 1996, sc Heerenveen



Robuust, spijkerhard, maar ook meedogenloos, technisch en een goed schot. Voor Jong Oranje speelde hij twee duels. Wel centraal in de verdediging, waar eigenlijk zijn voorkeur ligt. Maar ook als verdedigende middenvelder kan hij uitstekend uit de voeten. Na een afwijzing van een telefoontje van de bondscoach van Saint Kitts en Nevis is zijn keuze voor Oranje definitief.



7. Yassin Ayoub

6 maart 1994, FC Utrecht



Wekelijks is hij een van de beste spelers van FC Utrecht. Ayoub, die tot 2008 in de jeugdopleiding van Ajax rondliep, is klaar voor de volgende stap. Een uitnodiging voor Oranje zou hem zeker motiveren zich te blijven ontwikkelen. In 2011 werd hij nog Europees Kampioen met Oranje onder 17.



8. Ruud Vormer

11 mei 1988, Club Brugge (België)



Tegenwoordig zelfs aanvoerder van Club Brugge. De blonde middenvelder is in alle opzichten belangrijk voor zijn ploeg. Vorige week maakte hij zelfs nog twee treffers in de zege op seizoensverrassing Zulte Waregem (5-0). Bij Feyenoord zat hij heel even tegen Oranje aan. Dichterbij kwam hij echter niet. Misschien deze maand wel?



9. Wout Weghorst

7 augustus 1992, AZ



Wie is de hoogst geklasseerde Nederlander zonder interland op de topschutterslijst van de Eredivisie? Inderdaad Wout Weghorst. De kopsterke en ijzersterke centrumspits van AZ debuteerde in 2014 voor Jong Oranje. Het grote Oranje was telkens nog een station te ver. Zijn tien goals van dit seizoen en de erg belangrijke treffer bij Dundalk in de Europa League leiden ertoe dat de kloof steeds verder wordt gedicht.



10. Ricardo Kishna

4 januari 1995, Lille OSC (Frankrijk)



Op de laatste dag van de winterse transferwindow wisselde hij Lazio Roma op huurbasis in voor Lille. In Noord-Frankrijk ligt de weg open voor een mooie comeback. Voor bondscoach Danny Blind ook een stukje minder ver reizen. Voor Jong Oranje speelde Kishna zeven interlands. Komt daar straks nog het grote Oranje bij?



11. Marvin Zeegelaar

12 augustus 1990, Sporting CP (Portugal)



Begin november was hij de grote verrassing in de selectie van bondscoach Danny Blind tegen België en Luxemburg. Zelf was de 26-jarige linkspoot even verrast. Tot een debuut kwam het niet voor de linksback, die van origine linksbuiten is. In januari 2016 werd hij door Sporting overgenomen van Rio Ave. Zijn contract loopt nog tot medio 2020. Nog voldoende tijd om Oranje-international te worden.