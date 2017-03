Martin Ödegaard, van Santiago Bernabeu naar Abe Lenstra

“ Het is belangrijk om niet te veel aandacht te besteden aan wat men over mij zegt.”

"De omgeving van Heerenveen is een mooi gebied. Het lijkt een beetje op Drammen, het plaatsje in Noorwegen waar ik opgroeide. Dat maakt de aanpassing zeker makkelijker", zegt Ödegaard, die nog geen rijbewijs heeft. Van een sponsor van Heerenveen kreeg de Noor, gehuurd van Real Madrid, een fiets. "Zodra het warmer wordt ga ik zeker de fiets pakken om de omgeving verder te verkennen."



Ödegaard is niet bezig met hoge verwachtingspatroon sinds zijn overstap van Real Madrid. "Van alle aandacht krijg ik eerlijk gezegd niet zoveel mee. En dat interesseert me eigenlijk ook niet. Ik ben hier om te voetballen, dat is wat ik graag doe. Daardoor is het voor mij ook niet moeilijk om me alleen daarop te concentreren. Voor mijn gevoel gaat het goed. Ik geniet van ons spel. De manier van voetballen in Nederland is precies de manier van voetballen waarvan ik houd. Iedereen hier wil graag de bal hebben."



"En speeltijd was voor mij de doorslaggevende factor in mijn keuze voor Heerenveen. Ik wil spelen. Minuten maken. Dat is het belangrijkst. Tot dusver gaat dat heel goed. Wat betreft die aandacht: ik zie het natuurlijk als een compliment dat mensen mij als een groot talent zien. Dat is altijd leuk om te horen. Toch is het belangrijk om niet te veel aandacht te besteden aan wat men over mij zegt."



