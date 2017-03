Joey Veerman, grootste talent in Volendam sinds Jonk

“ Ik denk dat het goed voor mij is om ook volgend jaar hier bij FC Volendam te voetballen.”

In de nieuwe editie van ELF Voetbal Magazine reportage vanuit Volendam over het grote talent Joey Veerman. De middenvelder begon het seizoen in de Derde Divisie bij Jong FC Volendam. Nu is hij wekelijks een van de uitblinkers in het team van trainer Robert Molenaar, die ook aan het woord komt in het artikel.



"Tot dit seizoen stond ik iedere thuiswedstrijd met mijn vrienden tussen de harde kern. Nu sta ik op het veld en juichen ze mij toe. Het overkomt me. Maar oké, ik geniet er wel van. Ik vind het moeilijk om zomaar even wat over mijn toekomst te gaan roepen. Ik ben achttien jaar, ik ben niet zo'n planner. Wie wel op die leeftijd?", zegt Veerman.



"Ik denk dat het goed voor mij is om ook volgend jaar hier bij FC Volendam te voetballen. Lekker veel spelen, mezelf ontwikkelen en een belangrijke speler worden. Het liefst in de Eredivisie. Daar dromen we hier in Volendam al jaren van. Ik heb er een goed gevoel over", aldus de publiekslieveling op De Dijk.



Wim Jonk is lovend over de nieuwste groeibriljant uit Volendam. "Zijn basistechniek is dusdanig goed dat hij tijd creëert aan de bal. Dat voelt zijn omgeving ook aan, waardoor ze hem voortdurend inspelen", aldus de oud-international, die Veerman wel een tip wil geven. "Op een gegeven moment gaan tegenstanders je leren kennen en zich tegen je wapenen. Dan wordt het lastiger en is het de bedoeling dat je op een volgend niveau terechtkomt. Zodat je je tegenstanders kunt blijven verrassen. Daarnaast gaan mensen zich een beeld van je vormen en krijgen ze een verwachtingspatroon. Waardoor de druk alleen maar zal toenemen."



