'Manchester City wil Lindelöf aftroeven in strijd met United'

De Spaanse manager hoopt dat de Zweedse international volgend seizoen het shirt van Manchester City aantrekt. Dat meldt O Jogo. De 22-jarige centrale verdediger vormt in de huidige jaargang een belangrijke en betrouwbare kracht in het elftal van Benfica.



Geïnteresseerde clubs hopen gebruik te maken van een clausule in het contract van Lindelöf. Die bedraagt dertig miljoen euro. Ook Paris Saint-Germain, Real Madrid en Juventus zitten achter het Zweedse krachtmens aan.