Vermeende bizarre constructie in huur Ödegaard vormt geen uitzondering

Dat maakte de Spaanse krant El Confidencial bekend. Real Madrid betaalt immers gewoon het salaris van de Noorse middenvelder, ter hoogte van twee miljoen euro, door. sc Heerenveen hoeft enkel de woonlasten voor het 18-jarige toptalent, die tot medio 2018 is gehuurd, op tafel te leggen. De boeteclausule verklaart direct zijn korte invalbeurt van zes minuten in zijn eerste wedstrijd tegen FC Twente.



Dat bespaarde weer een rekening vanuit de Spaanse hoofstad van 40.000 euro. Door dergelijke constructies liepen mogelijke huurperiodes bij onder andere Borussia Mönchengladbach en Stade Rennes in een eerder stadium al op niets uit. Die clubs konden de vereiste speelminuten voor het voormalige supertalent niet garanderen. sc Heerenveen wil overigens zelf niet reageren op het nieuws.



Het is niet de eerste bijzondere constructie in een transfer.



Nathan Aké

Onze landgenoot wordt in augustus door Chelsea voor een jaar verhuurd aan Bournemouth AFC. Wanneer de onderlinge confrontatie tussen de twee clubs volgt, staat Aké aan de kant. Hij mag niet meedoen volgens een constructie in zijn contract. Chelsea legt die afspraken bij nagenoeg al haar verhuurde spelers vast. In 2014 mocht Thibaut Courtois ook niet keepen voor Atlético Madrid in de Champions League tegen Chelsea. Daar stak de UEFA destijds een stokje achter.



Adnan Januzaj

Het voormalige Belgische supertalent speelt dit seizoen op huurbasis voor Sunderland. In de twee ontmoetingen met Manchester United zien we de aanvallende middenvelder echter niet in actie. Dat is bedongen in de gesloten huurovereenkomst.



FC Twente

In het voorjaar van 2014 werden de contracten tussen FC Twente en Doyen Sports Group getekend. De investeringsmaatschappij, officieel gevestigd op Malta, werd eigenaar van Luc Castaignos, Quincy Promes, Bilal Ould-Chikh, Youness Mokhtar, Dusan Tadic, Shadrach Eghan en Kyle Ebecilio. Dat niet alleen. FC Twente moest de spelers voor een bepaalde datum verkopen.



Zo werd Ebecilio plotseling uit de selectie gehouden, moesten de andere spelers juist wekelijks in actie komen en verliep de transfer van Tadic naar Southampton op bizarre wijze. FC Twente zou ook verplicht een transferaanbieding moeten accepteren als een transferaanbod gelijk óf beter is dan de minimum marktwaarde van de speler. Bij een nee moest FC Twente het bedrag compenseren aan Doyen.



Radamel Falcao

Bij zijn overgang van River Plate naar FC Porto werd Falcao ook deels eigendom van Doyen. Het consortium beheert zijn loopbaan met als doel zoveel mogelijk geld aan de verschillende deals over te houden. Doyen financierde zijn verblijf bij Atlético Madrid om zijn marktwaarde in de Primera División groter te laten worden. Zijn salaris werd betaald en ook een groot deel van de transfersom in de wetenschap dat de belegging zich op termijn vanzelf zou terugverdienen.



AS Monaco bleek bereid een kleine zestig miljoen euro neer te leggen voor de Colombiaan. Falcao tekende, maar wel met de clausule ingebouwd dat hij na een seizoen tegen een vaste prijs (naar verluidt 45 miljoen euro) naar Real Madrid of Chelsea kon. Dat gebeurde.

Sven Kums

Vijf dagen voor het sluiten van de zomerse transferwindow komt een droom voor de Belgische middenvelder uit. De oud-speler van sc Heerenveen tekent een contract bij Watford, dat liefst tien miljoen euro voor hem overmaakt. Maar een speelminuut in de Engelse Premier League heeft Kums nog niet achter zijn naam. De Rode Duivel werd direct verhuurd aan Udinese, dat in Giampaolo Pozzo dezelfde eigenaar kent. De Italiaanse topclub kon echter vanwege de strenge Financial Fair Play-regels van de UEFA niet eigenhandig de transfersom ophoesten.



Vandaag pakte The Guardian ook met een groot verhaal uit dat de invloed van Chelsea bij Vitesse toch een stuk groter is dan aanvankelijk werd aangenomen. Dat artikel is hier te lezen.