'Sturridge verkast naar Paris Saint-Germain'

Volgens Sky Sports wil Paris Saint-Germain de Engelse international in de zomer graag binnenhengelen. Zijn contract bij Liverpool loopt nog tot medio 2019, maar net zoals vorig seizoen komt Sturridge ook in de huidige jaargang nauwelijks in actie. Deels te herleiden naar blessures.



Trainer Jürgen Klopp wil het nieuws overigens nog niet bevestigen, maar zou wel de toezegging hebben gekregen dat hij komende zomer flink mag investeren. Om ruimte in de selectie te krijgen, betekent dat doorselecteren. "Wat er gaat gebeuren, weten we nog niet", vertelde Klopp. "We moeten nu onze topvorm hervinden en dan het seizoen zo goed mogelijk tot een einde brengen."