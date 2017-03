Oranje hoopt op WK-vorm tegen Afrikaanse oefentegenstanders

Dat heeft de KNVB bekend gemaakt. Woensdag 31 mei speelt de ploeg van bondscoach Danny Blind in Casablanca tegen Marokko. Een duel dat dinsdag al was uitgelekt. Eerste pinksterdag, zondag 4 juni, volgt een treffen met Ivoorkust. Het duel met Les Éléphants wordt gespeeld in Stadion Feijenoord en begint om 19.30 uur.



Vijf dagen later, vrijdag 9 juni, komt Oranje opnieuw naar Rotterdam voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg. Die avond klinkt om 20.45 uur het eerste fluitsignaal in De Kuip. "Dit zijn allebei mooie sparring-partners. Vorige maand heb ik de ploegen nog aan het werk gezien tijdens de Afrika Cup. Een wedstrijd tussen Marokko en Nederland is sowieso speciaal, omdat we daar vast spelers gaan terugzien die we kennen uit de Eredivisie", luidt een officiële reactie van bondscoach Danny Blind.



Nederland kwam in mei 2014 in aanloop naar het WK in Brazilië voor het laatst uit tegen een Afrikaanse tegenstander. Oranje won het oefenduel met Ghana destijds met 1-0. Tegen Marokko speelde het Nederlands twee keer, onder meer op het WK van 1994. Ivoorkust was enkel op het WK in 2006 de tegenstander. Op de mondiale titelstrijd ging het twee keer goed. Het enige oefenpotje liep minder succesvol af.



Marokko - Nederland 1-2 (WK)

19 juni 1994, Orlando

42. Bergkamp 0-1, 47. Nader 1-1, 77. Roy 1-2. Gele kaarten: Nader, El Khalej, Bouyboud, Hababi, Samadi (Marokko), Wouters, Valckx (Nederland).

Nederland: De Goeij; Valckx, Ronald Koeman, Frank de Boer; Winter, Wouters, Jonk, Rob Witschge; Overmars (56. Taument), Bergkamp en Van Vossen (67. Roy).







Nederland - Marokko 1-2 (oefen)

28 april 1999, Arnhem

59. Chippo 0-1, 69. Bassir 0-2, 90. Van Nistelrooy 1-2.

Nederland: Van der Sar; Van Wonderen, Van Gastel, Konterman, Van Hintum; Boussatta (65. Winter), Seedorf (80. Mulder), Van Bronckhorst; Overmars (46. Van Vossen), Van Nistelrooy en Mols.







Nederland - Ivoorkust 2-1 (WK)

16 juni 2016, Stuttgart

23. Van Persie 1-0, 27. Van Nistelrooy 2-0, 38. Koné 2-1. Gele kaarten: Robben, Mathijsen, Van Bommel, Boulahrouz (Nederland), Zokora, Drogba, Boka (Ivoorkust).



Nederland: Van der Sar; Heitinga (46. Boulahrouz), Ooijer, Mathijsen, Van Bronckhorst; Van Bommel, Sneijder (50. Van der Vaart), Cocu; Van Persie, Van Nistelrooy (73. Landzaat) en Robben.







Met deze drieluik sluit het Nederlands elftal het lopende seizoen af. Het WK-kwalificatietreffen tussen Frankrijk en Nederland, op donderdag 31 augustus in Parijs, vormt de opening van het seizoen 2017/'18. Daarna staan nog drie reguliere plaatsingsduels voor het WK 2018 op het programma: zondag 3 september om 18.00 uur Nederland - Bulgarije, Wit-Rusland - Nederland op zaterdag 7 oktober om 20.45 uur in Minsk en Nederland - Zweden op dinsdag 10 oktober (20.45 uur).



De ontmoetingen met Bulgarije en Zweden worden beide gespeeld in de Amsterdam ArenA. Dat geldt ook voor een eventuele WK-play-offwedstrijd in november.