ELFtal spelers die terugkeerden op de Nederlandse velden

Ajax versterkte zich in de zomer van 2016 met Tim Krul als vervanger van Jasper Cillessen, die naar FC Barcelona vertrok. De doelman werd voor één seizoen gehuurd van Newcastle United, waar hij in 2007 tekende nadat hij vertrok uit de jeugdopleiding van ADO Den Haag. In Amsterdam werd Krul geen succes en speelde hij, mede door een goed presterende Andre Onana, niet één officiële wedstrijd in de Amsterdamse hoofdmacht. Afgelopen winter maakte hij de overstap naar AZ, waar hij het seizoen op huurbasis afmaakt.





Een goed seizoen bij Vitesse leidde in de zomer van 2016 tot een transfer naar Fiorentina voor Kevin Diks. Zijn eerste halfjaar bij de Italiaanse club werd alles behalve een succes. Hij kwam slechts twee keer enkele minuten als invaller in actie voor het eerste elftal van de club. Een tijdelijke terugkeer op het oude nest leek Diks deze winter een prima stap. Bij Vitesse heeft de rechtsback wél een basisplaats.Een verrassende transfer voor Darryl Lachman in de zomer van 2015: de verdediger maakte de overstap van FC Twente naar Sheffield Wednesday. Wat zo mooi leek, was in de praktijk minder leuk voor Lachman. De verdediger werd te licht bevonden in Engeland. Een klein jaartje later keerde hij op huurbasis terug naar Nederland. Bij Cambuur Leeuwarden. Na zijn periode in Friesland bleek Lachman opnieuw niet aan spelen toe te komen in Engeland en tekende hij transfervrij bij Willem II, waar hij tot dusver alles speelt.In de zoektocht naar ervaring kwam FC Twente afgelopen winter uit bij Jos Hooiveld. De inmiddels 33-jarige verdediger is geen grote naam in Nederland, maar speelde bij verschillende mooie club in het buitenland zoals Celtic, FC Kopenhagen, Southampton en Norwich City. De verdediger, die in Nederland alleen uitkwam voor sc Heerenveen, blijkt echter geen basisspeler en zat tot dusver alleen op de reservebank van de club uit Enschede.Vriend en vijand werd verrast in de zomer van 2012: Alexander Büttner maakte de overstap van Vitesse naar Manchester United. Heel slecht deed de linksback het niet eens in Engeland. Hij speelde in twee seizoenen bijna dertig wedstrijden voor de Engelse topclub en scoorde zelfs twee keer. Later vertrok hij naar Dinamo Moskou en speelde hij op huurbasis bij Anderlecht. Wegens financiële problemen moest hij afgelopen winter vertrekken uit Rusland en koos hij voor zijn oude club Vitesse. Begin februari maakte hij voor het eerst weer speelminuten in het eerste elftal van de club.PSV hengelde Marco van Ginkel in de winter van 2016 binnen als versterking richting een mogelijk kampioenschap. En met succes. Dit jaar koos de Eindhovense club opnieuw voor de oud-jeugdspeler van Vitesse en huurde hem opnieuw van Chelsea. PSV is inmiddels uitgeschakeld in de titelrace, maar blijft hopen op de tweede plaats. Komende zomer keert Van Ginkel weer terug naar Chelsea, waar een nieuwe verhuurperiode waarschijnlijk op hem wacht.Ook PEC Zwolle koos afgelopen winter voor een oude bekende. Ouasim Bouy werd, evenals een jaar eerder, op huurbasis overgenomen van Juventus. De middenvelder liet de jeugdopleiding van Ajax in 2012 achter zich voor een avontuur bij Juventus. Bij de Italiaanse topclub kwam hij tot op heden niet uit de verf en hij werd verschillende keren verhuurd. Bij PEC Zwolle kan Bouy wel rekenen op een basisplaats en speelde hij tot op heden alles.De stap van PSV naar Sporting Portugal van Zakaria Labyad leverde in de zomer van 2010 de nodige commotie op. De aanvaller, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, had het door zijn keuze voor de Portugese club verpest bij de supporters van PSV. De overgang naar Sporting werd geen succes. Labyad speelde in zes jaar een kleine dertig wedstrijden voor Sporting en kwam zelfs in het tweede elftal terecht. Ook zijn uitleenbeurt aan Fulham werd geen voltreffer. Afgelopen winter koos hij voor de transfervrije terugkeer naar Nederland. Bij FC Utrecht, de club uit zijn geboortestad.Een ijzersterk seizoen bij sc Heerenveen leverde Oussama Assaidi in de zomer van 2012 een transfer naar Liverpool op. Waar hij in Friesland met spits Bas Dost en collega-buitenspeler Luciano Narsingh de sterren van de hemel speelde, lukte dat in Engeland niet. Op huurbasis bij Stoke City leek de oude Assaidi soms weer zichtbaar, maar onder andere een knieblessure zat hem dwars. In 2015 koos hij voor de Arabische centen en vertrok hij naar Al-Ahli in de Verenigde Arabische Emiraten. In december 2016 keerde hij terug naar Nederland bij FC Twente. Hij speelde tot op heden drie wedstrijden waarin hij één keer trefzeker was voor de Tukkers.De vele doelpunten van Samuel Armenteros bij Heracles Almelo brachten de spits in de zomer van 2013 naar Anderlecht. Bij de Belgische topclub ging het scoren Armenteros minder gemakkelijk af, evenals op huurbasis bij Feyenoord. Een tijdelijk verblijf bij Willem II bracht de spits op huurbasis even terug in Nederland, waarna hij naar Azerbeidzjan vertrok en bij Qarabag tekende. Daar deed Armenteros het aardig. Afgelopen zomer keerde hij toch terug naar Nederland, waar hij bij Heracles het net weer gemakkelijk weet te vinden.Ook Adnane Tighadouini koos in 2015 voor het buitenlandse avontuur. De rappe aanvaller verliet NAC Breda voor de Spaanse zon en tekende bij Malaga. Na een klein halfjaar in Spanje kwam hij al niet meer aan spelen toe en werd hij verhuurd aan Kayserispor. Afgelopen zomer keerde hij terug bij Malaga, maar mocht hij opnieuw verhuurd worden. Vitesse rook zijn kans en haalde de oud-jeugdspeler tijdelijk terug. Hij werd bijna direct basisspeler bij de Arnhemse club en scoorde tot dusver drie keer.