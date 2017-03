"Bilal Ould-Chikh was echt een uitzonderlijk talent"

“Ik heb altijd prima met Bilal samengewerkt”, zegt Jan Zoutman, oud-trainer van Ould-Chikh bij Jong FC Twente, tegenover ELF Voetbal. “Ik weet nog dat hij vervroegd van de A-junioren naar het tweede elftal kwam. Hij was destijds echt een uitzonderlijk talent. Zijn passeeracties, timing maar ook afwerking waren heel goed. Het was een bijzondere speler, hij zat ook niet voor niets bij verschillende jeugdteams van Oranje. Het is daarna natuurlijk hartstikke snel met hem gegaan.”



“Achteraf gezien heeft hij de stap naar Benfica misschien wel te vroeg gemaakt, ja”, zegt de huidige trainer van Quick Boys. “Hij was nog niet zo lang speler van het eerste elftal en had nog veel te leren. Dan is de stap naar een Europese subtopper als Benfica best groot. Hij is volgens mij niet veel verder dan het tweede elftal gekomen. Jammer dat het hem niet is geworden in Portugal voor hem.”



“Ik vind het leuk voor hem dat Bilal nu bij FC Utrecht een nieuwe kans krijgt”, vervolgt hij. “In je eentje in Portugal is toch anders dan in Nederland met vertrouwde mensen om je heen. Als je carrière op een dood spoor zit en je krijgt de kans om bij een mooie club met een goede trainer te werken, is dat hartstikke mooi. Erik ten Hag zal hem waarschijnlijk nog goed kennen uit zijn tijd als assistent-trainer bij FC Twente. Ik hoop dat Bilal zijn potentie kan benutten, want die is heel groot.”