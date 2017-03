Luis Enrique vertrekt bij FC Barcelona, wie moet hem opvolgen?

Luis Enrique is bezig aan zijn laatste maanden als trainer van FC Barcelona. De Spaanse trainer heeft woensdagavond bekendgemaakt na dit seizoen te vertrekken bij de Spaanse topclub. Wie moet Enrique opvolgen in Catalonië? Een aantal suggesties:

Ronald Koeman

De naam van Ronald Koeman zingt al enige tijd rond als de nieuwe trainer van FC Barcelona. De Nederlandse trainer gaf eerder deze week aan niet bezig te zijn met een mogelijke overgang naar de club waar hij bijna 200 wedstrijden voor speelde. Volgens Spaanse media zou Koeman een clausule in zijn contract bij Everton hebben waardoor hij voor acht miljoen euro weggekocht kan worden.





Ook Jorge Sampaoli wordt genoemd als een mogelijke opvolger van Luis Enrique. De Chileen is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van Sevilla en doet het dit seizoen bijzonder goed. Eerder trainde hij verschillende Chileense club en was hij bondscoach van Chili. De brutale en aanvallende speelstijl van Sampaoli zou goed bij Barcelona kunnen passen.Pep Guardiola en Luiz Enrique waren in het verleden actief als trainer van Barcelona B, voordat zij trainer van het eerste elftal werden. Eusebio Sacristán stond vier jaar aan het roer van het tweede elftal, maar werd in 2015 ontslagen. Bij Real Sociedad doet hij het sindsdien goed. Hij maakte van de club een geoliede machine, die dit seizoen bovenin meespeelt in de Spaanse competitie. Durft het bestuur van Barca het aan om een ontslagen trainer, die onlangs zijn contract bij Real Sociedad verlengde, terug te halen?Als het aan Luis Enrique ligt, volgt Ernesto Valverde hem op bij de club. “Hij is een van de beste trainer uit het Spaanse voetbal. Het is logisch dat hij genoemd wordt als mogelijke trainer van Barcelona”, sprak Enrique eerder over de trainer van Athletic Bilbao. Een echte topclub trainde Valverde tot op heden nog niet.