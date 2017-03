Vitesse plaatst zich voor bekerfinale; eindelijk succes voor Fraser

Een flinke kater zal hij er in het verleden van hebben gehad. In zijn eerste seizoen als hoofdtrainer was eerstedivisionist Almere City te sterk voor het ADO Den Haag van Fraser. Ook een jaar later lag was zijn ploeg al rap uit het toernooi. De blamage was destijds nog groter: amateurclub Genemuiden was na strafschoppen met 6-4 te sterk voor ADO Den Haag.



Met Vitesse wint de oefenmeester eindelijk in het bekertoernooi. ASV De Dijk (2-7), RKC Waalwijk (4-1), Jodan Boys (4-0) en Feyenoord (2-0) werden verslagen. De eerste drie hobbels die genomen moesten worden waren uiteraard niet te moeilijkste, maar moesten nog wel gewonnen worden. Tegen Feyenoord toonde Vitesse zich een echte Cupfighter en ook van Sparta werd gewonnen. Lewis Baker was de grote man bij Vitesse door twee keer te scoren.



Door de overwinning op Sparta kan Fraser zich dus opmaken voor de finale van het bekertoernooi in het stadion waar hij veel successen vierde: De Kuip. In de seizoenen 1990/91, 1991/92, 1993/94 en 1994/95 hield hij als speler van Feyenoord de beker al omhoog in het stadion van Feyenoord.



Ten koste van wie Fraser zijn eerste prijs als hoofdtrainer in de wacht wil slepen, blijkt donderdagavond. Dan spelen AZ en SC Cambuur Leeuwarden tegen elkaar in de tweede halve finale. Wanneer de Vitesse-trainer daadwerkelijk zijn eerste prijs weet te pakken, schrijft hij direct clubgeschiedenis. Drie keer stond Vitesse in de bekerfinale, maar wist de prijs nog nooit te pakken.