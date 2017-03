Hoe Baker Kashia transformeert van leeuw tot naaktkat

“ Dit is een van de mooiste avonden uit mijn leven. Zeker de mooiste avond als speler bij Vitesse.”

"Ja, hoor, daar is 'ie dan: Rocky Balboa!", zegt Ricky van Wolfswinkel lachend wanneer hij over zijn schouder kijkt en even na elf uur 's avonds teamgenoot Kashia voorbij ziet lopen in de catacomben van Spartastadion Het Kasteel. Kashia steekt zijn hand op en lacht. Op zijn hoofd heeft de aanvoerder van Vitesse rode bulten en zwellingen. Van koppen en lijf aan lijf duels.



Badjas

Van Wolfswinkel, met een bekertje yoghurt en bekertje fruit in zijn handen, merkte dat het een zware strijd was op Het Kasteel. "Het was een hele slechte wedstrijd, wij kunnen veel beter dan wat we hebben laten zien. Uiteindelijk moet je nog met ziel en zaligheid verdedigen. Ook nadat Sparta Pogba brengt. Daarom is de ontlading nu ook extra groot", zegt hij tegen ELF Voetbal.



Lewis Baker maakte het verschil voor Vitesse, met twee doelpunten. "Ik heb Lewis zeker even bedankt. Nee, niet gezoend. Voor zoenen zoek ik graag andere mensen uit, maar we zijn wel erg blij met hem. We hebben nog één stap te gaan, tot die badjas. Voor Vitesse is het al heel lang geleden, een bekerfinale. Dat was in 1990. Toen speelden Edward Sturing en Raimond van der Gouw (nu assistent-trainers bij Vitesse, red.) nog mee. Sommige jongens van ons weten hoe het is om een finale te spelen. Ik heb met Sporting een bekerfinale verloren. Dat knaagt nog wel hoor. Sommige jongens gaan op 30 april een finaledag voor het eerst meemaken en voor sommige is het misschien ook direct de laatste keer."



"We gaan er dus alles aan doen om die finale te winnen en historie te schrijven met Vitesse. Wie onze tegenstander wordt maakt mij echt niet uit. Ik heb nog geen voorkeur voor AZ of Cambuur, misschien wanneer ik de wedstrijd zie wel. Maar van beide teams kunnen we winnen. We gaan de andere halve finale met een paar jongens kijken. Lekker ontspannen, met een hapje en drankje."







Barber

Dan schuift Kashia weer voorbij. "I am on fire", zegt de Georgiër, al lachend. Kashia is de laatste speler in de catacomben van Het Kasteel en heeft donderdagavond vrijwel alle media gesproken. "Ja, het aantal interviews staat nu op honderd volgens mij. Maar het maakt mij nu niet. Dit is een van de mooiste avonden uit mijn leven. Zeker de mooiste avond als speler bij Vitesse. Ik ben nu wat emotioneel, ook omdat ik zo moe ben. We hebben echt alles gegeven. Ik zit onder de bulten en ben nog steeds een beetje duizelig."



Na de wedstrijd stond Kashia minutenlang voor het vak met meegereisde Vitesse-supporters te feesten. "Ik ben met Vitesse nog nooit zo dicht bij een prijs geweest. We hebben wel even een feestje gevierd, op het veld en in de kleedkamer. En Lewis bedankt. Ik pakte hem bij zijn keel en deed een soort Homer Simpson shake, haha. Lewis maakte vanavond met zijn traptechniek het verschil. En nu moet ik de prijs betalen...", aldus Kashia. Hij lacht, wrijft door zijn baard en schudt dan met zijn hoofd.







Met Baker had Kashia voor de halve finale een deal gesloten: wanneer Vitesse de bekerfinale zou halen dan zou de aanvoerder van Vitesse zijn baard eraf halen. "Daarom maakte ik het nog even spannend met mijn eigen goal, haha. Maar ik ga donderdag dus naar de barbershop. Ik weet niet eens meer hoe ik eruit zie zonder baard. Deze leeuw wordt een naaktkat, haha. Hopelijk heb ik een fresh beard voor de finale. Maar ik weet niet of het zo snel groeit. Laten we het hopen", besluit Kashia.