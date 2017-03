Real Madrid beschikt dit seizoen over krankzinnige veerkracht

Uit een geslagen positie terugkomen is dit seizoen gewoonte geworden voor Real Madrid. In iedere competitie heeft De Koninklijke het kunstje al bewezen. Te beginnen in allereerste officiële wedstrijd van het seizoen. De Europese Super Cup tegen Sevilla leek al verloren (2-1). Een late goal van Sergio Ramos dwong echter nog een verlenging af, waarin Daniel Carvajal, uiteraard in de laatste minuten, nog toesloeg. Op het nippertje, maar de eerste prijs was een feit.

De eerste achterstand in de Primera Division kwam pas in de vijfde wedstrijd. In eigen huis zagen ze hoe VIllarreal op voorsprong kwam. Opnieuw was het Sergio Ramos die Real Madrid redde en een punt bezorgde. Zo zou Real Madrid in de competitie in totaal zeven keer een achterstand nog omkeren tot een gelijkspel, danwel overwinning. Sergio Ramos kopte Real in de topper tegen Barça in de negentigste minuut naar een punt. Tegen Deportivo La Coruna deed hij hetzelfde, waarna Diaz zelfs de winnende maakte. Van de zeventien keer dat Real dit seizoen achterkwam, knokten ze zich veertien keer terug.

* = doelpunt in de absolute slotfase (na de 80e minuut)

Zoals je hierboven kunt zien gebeurde het liefst driemaal in de Champions League. Nederlanders Bas Dost en Marvin Zeegelaar leken in de poulefase op weg naar een prachtige stunt op bezoek in Bernabéu, maar late doelpunten van Cristiano Ronaldo ('89) en Alvaro Morata ('90) zorgden alsnog voor een enorme kater bij onze landgenoten. Ook tegen het later door Ajax uitgeschakelde Legia Warschau werd in de slotfase een achterstand nog gelijkgetrokken. In de achtste finale tegen Napoli werd er na een snelle 0-1, nog met 3-1 gewonnen.

In de wereldbeker voor clubs leek er ook een enorme verrassing in de maak omdat Real Madrid achterstond tegen het onbekende Kashima Antlers. Maar drie treffers van Cristiano Ronaldo - waarvan twee in de verlenging - deden de goede poging van de Japanners teniet. Ook in de Copa del Rey had Real Madrid tot twee keer toe late doelpunten nodig om een nederlaag te voorkomen. Uitschakeling kon overigens niet worden voorkomen.

Klap

Slechts driemaal lukte het Real dit seizoen niet om een achterstand nog weg te werken. Tegen Sevilla stond de Koninklijke het hele duel op voorsprong, maar ging het in de laatste vijf minuten alsnog mis. Tijd om te herstellen was er ditmaal dus simpelweg niet meer. Tegen Valencia werd een vroege 2-0 voorsprong Real fataal - het enige duel waar de veerkracht écht ontbrak. Want de laatste en derde uitzondering is de nederlaag tegen Celta de Vigo. Daarin werd een 1-0 achterstand nog ongedaan gemaakt, maar een tweede klap kwam Real niet meer te boven. Ook daar werd echter de eerste achterstand nog ongedaan gemaakt.

Elke ploeg die tegen Real Madrid op voorsprong komt, weet dat het dus tot in de eindfase scherp moet blijven. Bij een achterstand weet je bijna zeker dat Real Madrid in de laatste tien minuten nog een doelpunt maakt. Het is een van de redenen dat ze überhaupt nog in de titelrace zit.



Zonder de doelpunten in de laatste tien minuten was de titelrace in de Primera Division al beslist in het voordeel van Barcelona of Sevilla. Dat is nu nog zeker niet het geval. Maar elke tegenstander zal zich tot de laatste seconde wapenen tegen Real Madrid. En vooral Cristiano Ronaldo en Sergio Ramos moet je dan scherp in de gaten houden. Wacht Eibar zaterdagmiddag hetzelde lot?

Doelpuntenmakers bij en na een achterstand: