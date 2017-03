'Barcelona betaalt 82 miljoen voor Verratti'

Marco Verratti wordt bij FC Barcelona de opvolger van Andrés Iniesta, zo meldt The Sun. Paris Saint-Germain heeft aangegeven de middenvelder te willen verkopen voor de juiste prijs. PSG kan een bod van 82 miljoen euro verwachten van de Catalanen.

Verratti is bezig aan een uitstekend seizoen in Parijs. De 24-jarige Italiaan werd eerder genoemd als nieuwe versterking voor Real Madrid, maar Barcelona lijkt nu de betere papieren te hebben om de spelmaker in te lijven.