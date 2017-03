Zlatan en vier andere fantastische vrije transfers

Robert Lewandowski kwam in de zomer van 2014 ondanks zijn marktwaarde van vijftig miljoen euro gratis over van Borussia Dortmund. Sinds zijn overstap naar München maakte hij 97 doelpunten in 133 officiële wedstrijden voor zijn nieuwe club. Ook dit seizoen staat hij met 19 treffers bovenaan in de topscorersranglijst van de Bundesliga.







Raúl nam op 33-jarige leeftijd afscheid van Real Madrid door transfervrij naar Schalke 04 te vertrekken. De Spanjaard droeg meer dan vijftien jaar het shirt van Los Blancos en brak er meerdere records. Niemand verwachtte dat de veteraan in slechts twee jaar tijd nog bijna honderd wedstrijd zou spelen in Gelsenkirchen.







Esteban Cambiasso staat bekend als clubicoon van Internazionale, maar stond eerder onder contract bij Real Madrid. Hij speelde 67 wedstrijden in het shirt van de Koninklijke voor hij gratis vertrok naar Milaan. Ruim vierhonderd wedstrijden, vijftien prijzen en slechts één rode kaart later maakte hij de overstap naar Leicester City, waar hij van groot belang was in de strijd om lijfsbehoud. Tegenwoordig speelt de Argentijn zijn wedstrijden bij Olympiakos.







Jay-Jay Okocha heeft een van de meest verrassende transfers ooit op zijn naam staan. In 2002 liep het contract van de destijds duurste Afrikaanse speler aller tijden af bij Paris Saint-Germain. Niet Real Madrid of Manchester United, maar Bolton Wanderers trok aan het langste eind in de strijd om de Nigeriaanse dribbelaar. De supporters van Bolton denken vaak terug aan de gloriejaren met Okocha in de gelederen. De club is inmiddels afgezakt naar het derde niveau in Engeland.