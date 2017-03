AZ - Cambuur: formaliteit of bekerstunt?

Historie

AZ en Cambuur troffen elkaar één keer eerder in de historie van de KNVB Beker. Tien jaar geleden waren de Friezen met een 1-0 overwinning het gelukkigst in de tweede ronde. Opvallend genoeg is dit de enige keer in 22 jaar tijd dat Cambuur van AZ wist te winnen.



Het is de vijfde keer in zes seizoenen dat AZ in de halve finale van de KNVB Beker staat. Toch werd slechts één keer de halve finale ook daadwerkelijk gewonnen. In 2013 bereikte AZ de finale, waarin het met 2-1 te sterk was voor PSV.



De statistieken uit het verleden bieden weinig perspectief voor Cambuur. De laatste keer dat niet-Eredivisionist in de finale stond dateert alweer uit het jaar 1994. NEC ging destijds met 2-1 onderuit tegen Feyenoord.



Cambuur

De ploeg uit Leeuwarden had het in de eerste ronde al erg lastig tegen de amateurs van Rijnvogels. Pas in de allerlaatste minuut zorgde Martijn Barto voor de 1-0 op het scorebord. Na een zakelijke overwinning op TEC zorgde Cambuur voor twee grote verrassingen op rij. Eerst werd tegen alle verwachtingen in Ajax uitgeschakeld dankzij twee doelpunten van opnieuw Barto. In de kwartfinale waren de Leeuwarders vervolgens na penalty's te sterk voor FC Utrecht, dat aanvankelijk nog als outsider voor de bekerwinst werd gezien.



De weg naar de halve finale

Ronde Tegenstander Uitslag Doelpuntenmakers Eerste ronde Rijnvogels uit 0-1 Martijn Barto Tweede ronde TEC uit 0-4 Jamairo Monteiro (2x)

Jordy van Deelen (2x) Achtste finale Ajax thuis 2-1 Martijn Barto (2x) Kwartfinale FC Utrecht uit 2-2 (Cambuur wint na penalty's) Erik Bakker

Martijn Barto



AZ

AZ had op papier een beduidend eenvoudigere loting dan Cambuur, maar overtuigend was de reis naar de halve finale zeker niet. Lienden werd in de eerste ronde nog met ruime cijfers verslagen, maar tegen FC Emmen kwamen de Alkmaarders niet verder dan een 1-0 overwinning. In de kwartfinale kwam pas de eerste Eredivisieclub aan bod. Heerenveen werd verslagen, maar wederom met een minimaal verschil.



AZ zal het moeten doen zonder Robert Mühren, topscorer van de ploeg uit Alkmaar in de beker. De schaduwspits was drie maal trefzeker in het bekertoernooi en vertrok afgelopen winter naar Zulte-Waregem.



De weg naar de halve finale: