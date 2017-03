Ebuehi in voetsporen van Ziyech, El Ahmadi en Overtoom

De 21-jarige verdediger van ADO Den Haag kan deze maand zijn debuut maken voor de Super Eagles. Gernot Rohr, de Duitse bondscoach van Nigeria, heeft Ebuehi opgeroepen voor twee oefeninterlands. Nigeria speelt op donderdag 23 maart tegen Senegal en op maandag 27 maart tegen Burkina Faso. Beide duels worden in Londen afgewerkt.



Ebuehi, zoon van een Nigeriaanse vader en een Nederlandse moeder, is geboren in Haarlem. Hij is niet de eerste speler, die geboren of getogen is in ons land, die de kleuren van een Afrikaans land gaat verdedigen. ELF Voetbal zet een aantal voorgangers op een rij.



Hakim Ziyech, Ajax

19 maart 1993, Dronten

9 interlands (5 goals) voor Marokko



De buitenwacht had de spelmaker maar al te graag in Oranje gezien. Maar een invitatie bleef maar uit. In mei 2015 werd Ziyech door bondscoach Guus Hiddink eindelijk uitgenodigd voor de voorlopige selectie voor een oefenduel met de Verenigde Staten en de EK-kwalificatieduel tegen Letland. In de voorbereiding moest hij echter geblesseerd afhaken. Voor de interlands na de zomer werd hij door de nieuwe bondscoach Danny Blind niet geselecteerd.



Tegen een uitnodiging van de Marokkaanse bondscoach Badou Zaki voor twee oefenwedstrijden van het Marokkaans voetbalelftal in oktober 2015 zei Ziyech 'ja'. Op 9 oktober 2015 debuteerde Ziyech, in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Ivoorkust (0-1). Zijn eerste doelpunt voor Marokko volgde in zijn zesde interland op 27 mei 2016. Op de laatste Afrika Cup ontbrak hij echter om onbegrijpelijke redenen in de selectie.



Adel Tamata, ADO Den Haag

5 december 1990, Bergen Op Zoom

1 interland (0 goals) voor DR Congo



Tijdens zijn jeugd werd Tamata meermaals opgeroepen voor vertegenwoordigende elftallen van Nederland. In 2015 benaderde de voetbalbond van Democratische Republiek Congo Tamata. Net als Jody Lukoki en Jordan Botaka stemde hij in. Op 31 maart 2015 maakte Tamata zijn debuut tijdens een vriendschappelijke interland tegen Irak. Omdat dit een vriendschappelijk duel was staat het hem nog steeds vrij uit te komen voor het Nederlands voetbalelftal. Dat geldt ook voor Lukoki (15 november 1992). Botaka (24 juni 1993) speelde wel bindende interlands.



Lars Veldwijk, KV Kortrijk (België)

21 augustus 1991, Uithoorn

1 interland (0 goals) voor Zuid-Afrika



Omdat zijn vader in Zuid-Afrika geboren is, kwam Veldwijk ook in aanmerking voor Bafana Bafana. Veldwijk maakte op 15 november 2016 zijn debuut als Zuid-Afrikaans international tijdens een in 1-1 geëindigde oefeninterland tegen Mozambique.



William Troost-Ekong, KAA Gent (België)

1 september 1993, Haarlem

8 interlands (0 goals) voor Nigeria



Troost-Ekong speelde voor Oranje Onder 19 en Onder 20. Hij werd in 2015 door Stephen Keshi opgenomen in de Nigeriaanse selectie voor de kwalificatiewedstrijden voor het Afrikaanse kampioenschap in 2017. Hij maakte op 13 juni 2015 zijn debuut als basisspeler tegen Tsjaad die met 2-0 werd gewonnen. Troost-Ekong maakte ook deel uit van de Nigeriaanse selectie op de Olympische Zomerspelen 2016 waarmee hij een bronzen medaille won. Dat verhaal is deze maand ook te lezen in de nieuwe ELF Voetbal.



Willie Overtoom, clubloos

2 september 1986, Bertoua (Kameroen)

3 interlands (0 goals) voor Kameroen



Getogen in Obdam en voormalig speler van Telstar, Heracles Almelo en AZ. Hij speelde in het Nederlands elftal Onder 16, Onder 17, Onder 18 en Onder 19 en maakte in het seizoen 2005/06 deel uit van het Olympisch elftal. Op 14 november 2011 maakte Overtoom daarom bekend te willen uitkomen voor het nationale elftal van Kameroen. Op 26 mei 2012 kwam zijn droom uit tijdens een interlandwedstrijd tegen Guinee.



Karim El Ahmadi, Feyenoord

27 januari 1985, Enschede

36 interlands (1 goal) voor Marokko



Voor zijn 21ste koos El Ahmadi ervoor zijn interlands af te werken in het shirt van de Atlasleeuwen. Met het Marokkaanse voetbalelftal Onder 21 jaar behaalde hij de halve finale op het WK Onder 20 jaar in Nederland in 2005. In mei 2008 werd El Ahmadi door interim-bondscoach Fathi Jamal voor het eerst opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden. Hij moest echter afhaken wegens een blessure. In november volgde een nieuwe oproep door bondscoach Roger Lemerre. Op 19 november 2008 debuteerde hij in het oefenduel met Zambia, dat met 3-0 gewonnen werd.



Quincy Owusu-Abeyie, clubloos

15 april 1986, Amsterdam

17 interlands (2 goals) voor Ghana



Op het WK Onder 20 in 2005 was hij de grote ster van Oranje. De toenmalige speler van Arsenal was ook nog actief voor Oranje Onder 21. Maar daarna begon zijn grote reis door de wereld, inclusief interlandverplichtingen. Zo werd Owusu-Abeyie geselecteerd voor het Ghanees voetbalelftal dat zou deelnemen aan de Afrika Cup. Op 20 januari 2008 speelde hij zijn eerste interland voor Ghana. Hij won in zijn debuutwedstrijd met 2-1 van Guinee. Ook op het WK van 2010 was hij actief.



Nordin Amrabat, Watford (Engeland)

31 maart 1987, Naarden

26 interlands (4 goals) voor Marokko



Amrabat had tot zijn 21e verjaardag de tijd om bij de FIFA een verzoek in te dienen om voor Marokko uit te mogen komen. Omdat hij voor één of meerdere vertegenwoordigde elftallen van Nederland had gespeeld, diende hij een verzoek in. Ondanks dat Phillip Cocu, assistent-bondscoach van Oranje, hem adviseerde om twee jaar te wachten op zijn besluit, aangezien hij potentie zag in de PSV'er. De afgelopen Afrika Cup moest hij door een blessure missen.



Jeffry Fortes, sbv Excelsior

22 maart 1989, Rotterdam

7 interlands (0 goals) voor Kaapverdië



Fortes maakte op 15 oktober 2014 zijn debuut voor Kaapverdië. Het kwalificatieduel voor het Afrikaans kampioenschap tegen Mozamique werd met 1-0 gewonnen. In december 2014 keerde hij terug nadat hij vier interlands niet had gespeeld. Fortes behaalde op 31 maart 2016 zijn hoogtepunt. Hij speelde negentig minuten in en tegen Portugal. Uitslag: 2-0 winst!



Odysseu Guy Ramos, clubloos

16 augustus 1985, Rotterdam

12 interlands (0 goals) voor Kaapverdië



De voormalige centrale verdediger van Roda JC en RKC Waalwijk werd in mei 2008 opgeroepen voor de Kaapverdische Eilanden in de voorrondes van de CAN en het WK van 2010. Hij groeide uit tot basisspeler. Sinds 2013 werd hij niet meer opgeroepen.



Toni Varela, SV Horn (Oostenrijk)

13 juni 1986, Santa Catarina (Kaapverdië)

25 interlands (1 goal) voor Kaapverdië



Varela, getogen in Rotterdam, maakte zijn debuut in het betaalde voetbal op 24 augustus 2007 voor RKC Waalwijk. Dat gebeurde in het duel met ADO Den Haag. Als international van Kaapverdië maakte Varela zijn debuut tijdens de oefeninterland tegen Portugal (mei 2010). Met het team nam hij deel aan de Afrika Cup van 2013. Ook zijn maatje Josimar Lima (2 augustus 1989, nu FC Emmen) was daarbij. De centrale verdediger speelde vier interlands.



Garry Mendes Rodrigues, Galatasaray (Turkije)

27 november 1990, Rotterdam

10 interlands (2 goals) voor Kaapverdië



Mendes Rodrigues tekende afgelopen winter een contract tot medio 2021 bij Galatasaray SK. Mendes Rodrigues, een neef van Jerson Cabral, debuteerde in 2013 ook in het Kaapverdisch voetbalelftal.