'Koeman wil doelman Sunderland wegplukken'

Dat meldt Liverpool Echo. Everton manager Ronald Koeman wil sowieso een nieuwe doelman aan de selectie toevoegen, omdat hij niet helemaal tevreden is over de kwaliteiten van reservedoelman Joel Robles. In de winter keek hij daarom al rond op de transfermarkt.



Pickford veroverde dit seizoen verrassend een basisplaats onder de lat bij Sunderland. De 22-jarige sluitpost heeft nog een contract tot medio 2018 bij The Black Cats. Naast Pickford zou ook Kasper Schmeichel van Leicester City kandidaat zijn als stand-in of concurrent van Stekelenburg.