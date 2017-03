Mevrouw Sulejmani doet dansje in bikini

Blerim Dzemaili is een gelukkig man. De international van Zwitserland heeft een hele leuke vriendin, die naar de mooiste plaatsen van de wereld mag om haar schoonheid te tonen.

Zo was de van origine Albanese deze week op het strand van het Sheraton Hotel in Fuertaventura te vinden. Daar onderging ze een fotoshoot voor een bekend bikinimerk. Aan de beelden te zien, had ze het erg naar haar zin. Het leuke dansje werd donderdag op Instagram gepost. Bellissimo!





@juicewear #juicewear #fuerteventura Een bericht gedeeld door Luan (@erjona.dzemaili) op 2 Mrt 2017 om 3:56 PST

@juicewear #juicewear www.juicewear.it info@juicewear.it Een bericht gedeeld door Luan (@erjona.dzemaili) op 25 Feb 2017 om 10:29 PST