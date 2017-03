Litmanen, Messi en Bergkamp gingen oliedomme Bale voor

Drie minuten na rust in de thuiswedstrijd van Real Madrid tegen Las Palmas sloegen plotseling de stoppen door bij Bale. De aanvallende middenvelder trapte eerst zijn tegenstander Jonathan Viera tot twee keer toe opzichtig na.



Daar kreeg de international van Wales een gele kaart voor. Toen Viera Bale vervolgens met één hand een zetje gaf, deelde de sterspeler van Wales een beuk uit en kreeg hij een rode kaart. "Ik vond het geen rode kaart waard", beweerde Bale na afloop van het duel dat in 3-3 eindigde.







"Ik kreeg geel voor de overtreding, toen kreeg ik een duw en duwde ik terug. Ik wil mijn excuses aanbieden aan de ploeg en aan de fans. Ik hoop dat ik leer van mijn fouten." Bale is niet de eerste grote sterspeler die zich bezondigt aan een oliedomme rode kaart. Enkele voorgangers.



Zinedine Zidane

Notabene zijn trainer bij Real Madrid nu. "Hij heeft zijn excuses aangeboden en is niet blij met zijn rode kaart. Dit kan gebeuren, het is onderdeel van het spel en dat kunnen we niet veranderen." De Fransman ging zelf als voetballer door het lint in zijn laatste wedstrijd, de WK-finale van 2006. Hij gaf toen een kopstoot aan Marco Materazzi, die zijn zus diep beledigde. Dat leverde hem een rode kaart op.







Lionel Messi

De superster van FC Barcelona maakte een opzienbarend debuut in de nationale ploeg van Argentinië. Messi stond 44 seconden (!) als invaller in het veld tegen Hongarije of hij kon al vertrekken. Messi, toen achttien jaar, maakte een vermeende slaande beweging en kreeg op 18 augustus 2005 de rode kaart van scheidsrechter Markus Merk.







Dennis Bergkamp

Als speler van Arsenal sloegen de stoppen bij hem door. In de FA Cup-wedstrijd tegen Sheffield United werd zijn ploeggenoot Cesc Fabregas hard aangepakt door Danny Cullip. Onze landgenoot duwde de middenvelder daarop en kon vertrekken.







Jari Litmanen

Op 7 april 1997 bij Volendam-Ajax was er tien minuten na de rust opeens het opstootje (na 2 minuten en 35 seconden in onderstaande video). Middenvelder Rob Matthaei lag gestrekt in het strafschopgebied. Pal naast hem probeerde Jari Litmanen scheidsrechter Dick Jol er toe te bewegen het principe van 'gelijke monniken, gelijke kappen' toe te passen. Na een onderhoud met grensrechter Wim Kok was Jol er snel uit. De Volendammer kreeg geel wegens duwen, voor Litmanen was er rood omdat hij zijn rechterknie in de onderbuik van Matthaei had geplant. Het kostte hem een schorsing van twee wedstrijden.







Cristiano Ronaldo

Op 26 januari 2015 sloegen de stoppen door bij Cristiano Ronaldo. De Portugese sterspeler ging op bezoek bij Córdoba CF. Bij een 1-2 voorsprong zeven minuten voor tijd werkte hij zonder aanleiding tegenstander Edimar naar de grond, toen hij niet meer bij een lange bal kon. Wegwezen!







Francesco Totti

De Italiaanse bekerfinale op 6 mei 2010 was voor Totti al eerder dan het eindsignaal voorbij. Hij was de acties van Mario Balotelli, die de beste wedstrijd van zijn carrière speelde, helemaal beu. Toen het enfant terrible opnieuw vier Romeinen dolde, trapte Totti hem vol onderuit. De AS Roma-captain kreeg prompt rood en een schorsing van vier duels aan zijn broek. De reden 'Balotelli vernederde heel Roma' deed het goed bij de fans.