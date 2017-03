Videoscheidsrechter grijpt opnieuw in cruciale fase in

De goaltune klonk al. Het stadion stond op zijn kop en Stijn Wuytens leek de gevierde held van AZ. De extra speeltijd, die vier minuten bedroeg, waren op veertig seconden na volledig afgewerkt. Toen zorgde de Belg alsnog voor de 1-0, waardoor de bekerfinale in de kassa leek.



Maar plotseling greep Kevin Blom opnieuw naar zijn fluit en blies hard. Doelpunt afgekeurd. De videoscheidsrechter had ingegrepen. Dat is Dennis Higler, die in Hilversum vanuit het Mediapark op meerdere schermen meekijkt. In de voorgaande actie had Levi Garcia een overtreding begaan op doelman Leonard Nienhuis, die de bal wilde vangen.

Geen beslissing dus. Verlengen. De videoscheidsrechter greep eerder al in het KNVB bekertoernooi tussen Ajax en Willem II. Toen kreeg Anouar Kali na een overtreding op Lasse Schöne een rode in plaats van een gele kaart. Tijdens de kwartfinale tussen FC Utrecht en SC Cambuur werd de dienstdoende arbiter Pol van Boekel ook al gered door technische hulpmiddelen.Toen wilde hij FC Utrecht een strafschop toekennen, na een overtreding van Omar El Baad die de bal zou hebben beroerd. In de herhaling bleek te zien dat Sebastian Haller echter gevaarlijk spel vooraf maakte. Toen bleek het scherm aan de zijlijn de redding. Nu de videoscheidsrechter. Saillant detail was dat er in de eerste helft van het duel tussen AZ en SC Cambuur geen verbinding mogelijk was met Hilversum en de videoscheidsrechter toen niet kon ingrijpen.